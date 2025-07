Non lontano da Livorno nasce il BORGO DEL PIANTO | Qui le lacrime sono solo di gioia, la storia è palese a tutti

A pochi passi da Livorno nasce il Borgo del Pianto, dove la storia di questo soprannome la conoscono tutti.

Se questa estate avete deciso di fare una vacanza in Toscana, sappiate che in poche settimane non avrete tempo di visitare tutte le meraviglie di questa regione, in quanto vi ci vorrebbe forse un mese per poterla visitare tutta, se non di più.

Meglio quindi fare un pezzo alla volta, magari suddividendo le varie città in più periodi, se ne avete ovviamente la possibilità, anche perché scoprirete dei luoghi magari non ancora scoperti e soprattutto non troppo gettonati.

Per esempio, molti sottovalutano Livorno, non essendo proprio una meta turistica, come per esempio Firenze, Siena, Lucca e Pisa, eppure anche lei sa il fatto suo e potreste restare piacevolmente sorpresi da quello che vedrete.

Oltre a questo, a pochi passi da questa città c’è quello che è stato definito come il Borgo del Pianto, dove tutti conoscono la storia che ruota attorno a questo nome.

Cosa vedere a Livorno

Prima di recarvi in quello che è stato definito come il Borgo del Pianto a pochi passi da Livorno, dovreste visitare la città stessa, la quale appunto, come dicevamo, non sempre viene inserita negli itinerari dai turisti. Il motivo è dato dal fatto che molti paragonano Livorno con le altre città d’arte. Invece bisognerebbe apprezzarla per le proprie doti. Lo scrittore Curzio Malaparte sostenne: “i toscani hanno i livornesi, come gli inglesi hanno gli australiani”, come per dire che queste città fanno parte del contesto ma non in maniera uniforme come “il resto dei cugini”. Questo non vuol dire che devono essere esclusi, al contrario. Se li apprezzate per quello che sono realmente, senza confrontarli a nessuno, potreste restarne piacevolmente sorpresi.

Le differenze tra questa città toscana e le altre potranno anche essere molteplici. Ma Livorno, pur essendo una città giovane, restituisce quell’atmosfera tipica che lascia senza parole. Per esempio potreste visitare il quartiere di Venezia Nuova. Proprio come Venezia, anche questo quartiere livornese è costruito attorno ai vari canali che portano il mare all’interno della città. Seguiti poi dalla Fortezza Nuova, il Mercato delle Vettovaglie, Il Duomo, la Piazza Grande e molto altro ancora.

Dov’è il Borgo del Pianto

Dopo aver visitato Livorno, potreste andare alla scoperta di quello che è stato definito come il Borgo del Pianto. La storia per cui si è letto di quelle lacrime è conosciuta da tutti. Il luogo in questione si trova a Castagneto Carducci, dove sarete accolti dalla bellezza del territorio, culturale ed enogastronomica. Per non parlare del fatto che si trova nel cuore della Costa degli Etruschi.

Qui c’è molto da vedere, tra cui la casa dove visse Giosuè Carducci. Il poeta che celebrò la Toscana nei suoi versi, tra cui la celebre poesia, Il Pianto Antico. Questo paese in origine si chiamava Castagneto Marittimo, cambiando nome all’inizio del Novecento in onore proprio del grande poeta, il quale trascorse in questo luogo la sua infanzia.