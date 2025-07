10 fobie così COMUNI che potresti averle anche TU | La 4 è la più diffusa al mondo, è tremenda

Ecco quali sono le 10 fobie più comuni al mondo che probabilmente protesti avere anche tu.

E’ possibile definire le fobie come delle paure incontrollabili, irrazionali e durature che possono riguardare un dato oggetto, una situazione o delle attività.

Sono molto diffuse nella popolazione e ognuna di esse si differenzia per un certo aspetto. Tutte però, sono in grado di causare un vero e proprio disagio a chi ne soffre.

Questo perchè generalmente le persone con fobie sono consapevoli che si tratta di una paura irrazionale ma non riescono a fare nulla a riguardo.

Nei casi più gravi, queste paure influiscono negativamente anche nei vari contesti sociali come lavoro, scuola, ecc. Tuttavia, è bene differenziare la paura dalla fobia.

Come possono insorgere le fobie

La fobia, a differenza della paura, colpisce anche quando non esiste un reale pericolo. Mentre la paura è una risposta è una risposta emotiva a una minaccia reale o percepita. Questa distinzione è importante per comprendere il perchè le persone tendono a fare tutto il possibile per evitare l’oggetto o la situazione che scatena la fobia e possono persino iniziare a modificare le proprie abitudini o la propria vita esclusivamente al fine di evitare di incorrere in quella particolare situazione.

Solitamente alla base delle fobie, secondo quanto riportano alcune ricerche, ci sarebbero sia i fattori genetici, che quelli ambientali che contribuiscono allo sviluppo delle fobie nelle persone. In molti casi un evento traumatico può creare la fobia di una specifica situazione. In altri casi invece queste paure possono anche essere apprese da familiari o altre persone significative. In ogni caso è utile sapere che non è possibile quantificare il numero preciso di fobie presenti ma vi sono alcune più comuni di altre. Scopriamo quali sono nel prossimo paragrafo.

Ecco le dieci fobie più diffuse al mondo

Come anticipato, le fobie sono veramente tantissime e si stima che ad oggi sono classificate più di 400 di esse. E’ possibile però stilare un elenco delle fobie più diffuse al mondo. Di seguito riportiamo la lista completa. Le 10 fobie più diffuse includono: acrofobia: paura dell’altezza; ofidiofobia: paura dei serpenti; glossofobia: paura di parlare in pubblico; aracnofobia: paura dei ragni e di altri aracnidi; claustrofobia: paura degli spazi chiusi o troppo stretti; musofobia: paura dei topi; tripanofobia: paura delle iniezioni; aerofobia: paura di volare; cinofobia: paura dei cani

misofobia: paura di germi, sporco e altri oggetti contaminanti.

Da qui viene fuori quindi, che la quarta fobia ovvero l’aracnofobia, ossia la paura dei ragni e di altri aracnidi, è indubbiamente la più terribile di tutte.