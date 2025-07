Basta con la Grecia, in Toscana si nasconde una PICCOLA CRETA che è pazzesca | Posto adatto a coppie e famiglie

Se quest’anno non potete andare in Grecia in vacanza, lo sapevate che in Toscana si nasconde la piccola Creta? Un posto adatto a tutti.

La Grecia è unica, con quel tripudio di colori e panorami incantati, è uno Stato solare e ospitale, dov’è possibile ammirare capolavori artistici del passato che ancora oggi lasciano senza fiato. Sono molte le attrattive da visitare: dalle spiagge, ai musei, ai villaggi tradizionali, alle metropoli e così via.

Sono molti gli italiani che ogni estate vanno in vacanza in Grecia, soprattutto per la vicinanza dall’Italia, tant’è che in aereo ci vogliono meno di 3 ore e il prezzo del biglietto è sempre molto conveniente, rispetto ad altre mete turistiche.

Soprattutto se il volo o la vacanza in generale la prenotate con largo anticipo, sono molteplici le offerte che potete trovare in rete o direttamente in agenzia di viaggio, motivo per cui è una meta sempre molto gettonata, visto che vivrete un’esperienza unica e indimenticabile, ricca di location spettacolari, acque cristalline e manicaretti di ogni tipo.

Ovviamente non tutti hanno sempre la possibilità di partire per andare in ferie, così, se quest’anno non volete comunque perdere la magia greca, sappiate che c’è una piccola Creta anche in Italia, precisamente in Toscana. Un luogo adatto a tutti quanti, sia coppie che famiglie.

Cosa vedere in Grecia

Ovviamente come vi diciamo sempre, non soltanto l’Italia merita di essere scoperta in lungo e largo, ma anche gli altri Stati, visto che ognuno di essi ha delle peculiarità che li rendono unici e indimenticabili. Almeno una volta nella vita, dovreste visitare la Grecia, godendo della sua vita tranquilla e anche della movida notturna.

Sono moltissimi i luoghi da inserire nel vostro itinerario, sicuramente tra i più gettonati ci sono: le Acropoli e l’Antico Agorà, così come lo Stadio Panatenaico, il Museo Archeologico Nazionale, la spiaggia del Relitto a Zante, la bellissima Mykonos, i tramonti sulla caldera di Santorini, il palazzo di Cnosso a Creta e così via. A tal proposito, proprio quest’ultima viene nominata in questo articolo, essendo una delle mete turistiche più visitata dai turisti.

Una piccola Creta in Toscana

Se questa estate non avete tempo di dirigervi in Grecia, sappiate che in Toscana, esiste la piccola Creta italiana. Vi farà passare dei momenti di svago impareggiabili. Parliamo dell’Isola d’Elba, la quale molto spesso viene paragonata a Creta, per le sue spiagge, per il suo mare e per quei paesaggi che ricordano la magia che si respira in Grecia, ma con la comodità di non dover prendere un aereo e volare all’estero, potendo restare in patria.

Questa meta è adatta a tutti, in quanto ci sono molte attività all’aperto, borghi caratteristici e una vasta storia da scoprire, adeguata sia alle vacanze dei single che delle coppie o delle famiglie con figli.