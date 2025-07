Da campione a leggenda, la DIETA di Totti a 48 anni ti lascerà senza parole | Ecco cosa mangia tutti i giorni Er Pupone

Ecco qual è la dieta irrinunciabile di Francesco Totti che l’ha portato a 48 anni a essere sempre in forma. Da campione a leggenda, Er Pupone riesce sempre a stupire.

È uno dei nomi più amati e conosciuti in Italia, a prescindere dalla squadra di appartenenza, ci sono grandi del calcio che i fan amano a prescindere dal colore della maglia. Lo vediamo non solo con Francesco Totti, ma anche con altre leggende come per esempio Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Maradona, Pelè e così via.

Er Pupone che era un campione a fare “er cucchiaio”, nel corso della sua carriera sportiva ha fatto sognare intere generazioni, i quali a oggi lo considerano sempre e comunque il Capitano della Roma, nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo già da diverso tempo.

Oltre alla sua carriera lavorativa, Francesco è seguito anche per la sua vita privata, restando sotto i riflettori dopo il divorzio da Ilary Blasi e l’attuale relazione con la compagna, Noemi Bocchi, nonché amato per il suo ruolo da super papà con Cristian, Chanel e Isabel.

A prescindere da tutto, Totti resterà per sempre un’icona del calcio, motivo per cui i fan hanno preso nota della dieta che la leggenda segue e che l’ha portato a 48 anni a essere super in forma, nonostante non giochi più a calcio.

Il cambiamento nella vita di Francesco Totti

Se pensate al Francesco Totti del passato che dopo aver segnato mostrava la famosa maglietta “6 Unica”, di acqua sotto i ponti da quel giorno ne è passata. Sono successe parecchie cose, sia nella sua vita lavorativa che personale e a prescindere da tutto, visto che sono state dette molte cose dopo il divorzio da Ilary Blasi, c’è un fatto recente che ha fatto ben sperare i fan.

Per quanto sia Francesco che Ilary hanno voltato pagina ed entrambi hanno trovato un nuovo amore, i fan fedeli si sono sempre rattristati al pensiero che entrambi non potessero più stare neanche nella stessa stanza, visto il trascorso avuto e loro pareva realmente non potessero neanche più nominarsi, dalle indiscrezioni emerse. Qualche tempo fa invece, sono stati avvistati entrambi al compleanno di 18 anni di Chanel e pur non avendo fatto foto di gruppo, è stato bello sapere che per i loro figli, gli ex coniugi hanno forse sepolto l’ascia di guerra, festeggiando comunque insieme. Chissà se in futuro anche loro riusciranno a essere una grande famiglia allargata?

La dieta di Francesco

Oltre al gossip e alla carriera lavorativa, i fan seguono Francesco Totti per tutto, anche per quanto riguarda la dieta che segue, portando a essere sempre in forma anche a 48 anni. Da campione a leggenda, Er Pupone ha allentato un po’ la sua dieta un tempo molto rigida per poter correre come una saetta e segnare quei goal indimenticabili con la sua maglia n.10.

Come possiamo leggere da inran.it, Francesco segue una dieta varia ed equilibrata, prediligendo i carboidrati, le proteine magre e i condimenti leggeri. Ogni tanto uno strappo alla regola se lo concede pure lui, mangiando una pizza bassa e il tiramisù, le sue due debolezze. Oltre a questa concessione, Totti ha eliminato i dolci dalla sua dieta, così come gli alimenti fritti, gli snack vari e l’alcol, essendo lui praticamente astemio. Ovviamente in tutto ciò, non dimentica mai di praticare sport: che sia padel o calcio a 8 insieme agli amici.