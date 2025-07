Spiagge segrete, aperitivi stellati e feste VIP | Questa NON è la Toscana che conosci, posti perfetti per agosto

Agosto è il mese perfetto per conoscere la Toscana sotto un altro aspetto. Tra mare, aperitivi e feste da sballo, non la riconoscerai.

Quando si pensa alla Toscana, la prima immagine che viene in mente sono le sue colline, i vini e i cipressi secolari e ai borghi medievali dove il tempo sembra essersi fermato.

Al Chianti, al Brunello e ai suoi piatti rustici ma che scaldano il cuore, come la pappa al pomodoro o l’acquacotta.

La si immagina quindi perfetta per la primavera o per l’autunno, tra degustazioni e passeggiate nei campi. In estate infatti stupisce, perché si trasforma e diventa un posto in cui rilassarsi e mangiare bene, ma vivere anche delle esperienze nel lusso.

C’è molto, molto di più di quanto si possa immaginare e non è un caso che sia stata ritenuta come la regione con maggiore reputazione turistica dal Regional Tourism Reputation Index. In estate poi lascia tutti a bocca aperta.

Tra le colline delle esperienze tanto esclusive quanto di lusso

Proprio in questo periodo, l’autenticità della Toscana si fonde con il lusso e regala così delle esperienze esclusive. Basta pensare al Laqua Vineyard, il casale dello chef Antonino Cannavacciuolo e di sua moglie Cinzia Primatesta. Immerso tra le colline di Pisa e Siena, può offrire un fantastico soggiorno, con il suo centro benessere, la piscina e un ristorante stellato, dove, come indica “Lacucinaitaliana.it”, l’esperienza culinaria si fonde con l’enologia.

Per gli amanti dell’alta cucina, il ristorante Oreade di Castiglioncello del Trinoro, nel cuore della Val d’Orcia, propone una cena con un menù degustazione che narra la storia e i sapori della zona, accompagnato da una cantina con 500 etichette. Una cena esclusiva, in un ristorante di soli 14 posti.

Una Toscana meno rustica ma più chic

Il sud della Toscana in estate può regalare tantissime sorprese. La Maremma e l’Argentario svelano un volto marino davvero affascinante. Questo promontorio roccioso, è collegato alla terraferma da due banchi di sabbia, che creano l’Oasi WWF della Laguna di Orbetello.

A Porto Ercole, il boutique hotel La Roqqa, incarna un progetto di ospitalità sostenibile e dal design raffinato, con una proposta gastronomica d’eccellenza curata dal ristorante Scirocco. La sera lo Scirocco Rooftop Bar diventa perfetto per un aperitivo con vista. Da non perdere è poi il Palio Marinaro dell’Argentario di Porto Santo Stefano, un borgo pittoresco con il porto e tanti ristorantini che animano l’estate. Può essere la meta perfetta per una vacanza, soprattutto se si soggiorna alla Torre di Cala Piccola, un albergo di 4 stelle che si trova aggrappato sulla scogliera. È perfetta per scoprire la Toscana sotto un altro punto di vista, meno rustica ma più chic e comunque autentica.