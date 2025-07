A due passi da Firenze si scaldano i motori per la FESTA più ATTESA dell’anno | Sabato e domenica ci sarà il delirio

Una delle feste più attese dell’anno, si svolgerà vicino Firenze. Due giorni di puro divertimento, non perderti questo appuntamento!

Quando si pensa alle vacanze estive c’è chi sogna Ibiza, chi sceglie la riviera romagnola e chi invece conosce i segreti dell’estate Toscana.

A poca distanza da Firenze, tra le colline del Chianti, è tutto pronto per uno degli eventi più attesi, chiacchierati e travolgenti dell’anno.

Due giorni imperdibili: sabato 12 e domenica 13 luglio sarà delirio vero. Musica, cibo, balli, vino buono e un’ atmosfera che solo alcuni posti sanno regalare.

Si tratta di una festa dove ci si dà appuntamento ogni anno, che tutti segnano sul calendario e dove l’obiettivo comune è: stare bene, ridere e godersi l’estate come si deve.

Vicino Firenze, un evento imperdibile

Per l’evento, i fornelli sono già accesi, gli stand pronti, le griglie roventi e le birre al fresco. In arrivo un weekend che profuma di tradizione ma ha il ritmo delle migliori notti estive. Ci saranno piatti tipici, specialità toscane, musica dal vivo e danze sotto le stelle.

Insomma, non sarà una semplice festa di paese, sarà un vero evento collettivo, che unisce intere generazioni, pronte a ballare e festeggiare fino a tardi. Scopriamo allora dove si svolgerà tutto questo.

Ecco dove si svolge la festa più attesa dell’anno

Un evento che ogni estate attira centinaia di persone da tutta la provincia e oltre, organizzato con passione e radicato nel cuore del paese. Stiamo parlando della Sagra del Gallo. La Piazzetta del Bardella a San Casciano Val di Pesa ospiterà un evento dedicato alla gastronomia locale e all’intrattenimento, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio. La sagra del gallo si propone di offrire un fine settimana di attività e proposte culinarie.

Sabato 12 luglio sarà incentrato sulla tradizione gastronomica. Sarà disponibile un menu completo al costo di 25 euro, inclusa l’acqua. Domenica 13 luglio invece, sarà dedicata alle famiglie e alle attività diurne. Dalle ore 18:00 prenderà il via “La Bardella dei Pulcini”, con attività per i più piccoli come giochi specifici, la presenza di un clown e un mercatino con laboratori. Per la cena, sarà disponibile un girarrosto, servito con patatine e pane al costo di 15 euro; anche in questo caso, la prenotazione è consigliata. Sarà presente anche una paniniera con hamburger, cheeseburger, hot dog e patatine, con un’opzione di hamburger vegetariano. La serata si concluderà alle 21:00 con uno show di una tribute band dedicata alle canzoni di Vasco Rossi, la Colpa d’Alfredo Band.