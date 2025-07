Non lontano da Arezzo nasce la CITTÀ DEL TESORO | Chi lo trova, diventa ricchissimo: altro che zio Paperone

Scopri dov’è la città del tesoro e perché chiunque fa visita a questo luogo speciale torna molto più ricco di come è arrivato.

Città del tesoro, la gemma preziosa custodita nel cuore della nostra penisola

L’Italia è davvero ricca di luoghi meravigliosi, che meriterebbero di essere visitati almeno una volta nella vita. Tra questi molti si trovano proprio nel cuore del Bel Paese. La regione Toscana infatti, è la meta ideale per chi è alla ricerca di posti diversi dal comune e di esperienze indimenticabili. Proprio qui si erge la famosa città del tesoro.

Si tratta di un luogo che conserva ancora oggi intatto tutto il suo fascino delle origini. Il Comune in questione è stato un borgo che ha rivestito grande importanza durante il Medioevo e dunque i suoi monumenti dell’epoca rendono il paesino di cui parliamo ancor più prezioso. Scopri dove si trova, che cosa c’è di bello da vedere e perché la città del tesoro riesce a catturare lo sguardo e a conquistare il cuore di chiunque di qualsiasi visitatore, italiano e non.

Il vero gioiello del centro Italia

Il bellissimo posto di cui parliamo è noto per le sue acque termali e per essere stato il paese del contrabbando ma anche per il suo bellissimo castello, risalente al X secolo. Il borgo in questione Si trova nella valle del Casentino in provincia di Arezzo. La città del tesoro è Chitignano, la cui storia è legata a quella della famiglia Ubertini: il vescovo Guglielmo sfruttò questo paesino collinare come base durante la battaglia di Campaldino. Successivamente il castello è stato usato come fortezza militare e poi è diventato una villa fortificata, in cui tutt’ora è possibile scorgere gli elementi architettonici rinascimentali originari.

Per via della posizione strategica in cui sorge, Chitignano in passato è stata scelta anche come base per il contrabbando di tabacco e di polvere da sparo. Tanto è vero che ancora oggi i resti di questa attività commerciale non legale si possono ritrovare l‘Ecomuseo del contrabbando. Altra grandiosa risorsa di Chitignano sono le sue sorgenti di acque minerali, come la sorgente buca del tesoro apprezza fin dai dall’antichità per le grandiose proprietà termali.