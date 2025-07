Scoperta in provincia di Pisa la PICCOLA PROVENZA della Toscana | Se ti parlano in francese, è tutto in regola

Anche in provincia di Pisa c’è la piccola Provenza della Toscana che vi lascerà senza fiato. Vi sembrerà di essere in Francia senza aver lasciato il paese.

Ogni Stato ha delle meraviglie che meritano di essere scoperte e ammirate, in quanto non sappiamo quanto tempo abbiamo a questo mondo, ma è il modo in cui lo impieghiamo che ci renderà il viaggio ancora più bello a prescindere dalla sua durata.

Poter viaggiare è un lusso che non tutti possono concedersi purtroppo, ma in realtà basta anche solo riuscirne a pianificarne uno all’anno e non sempre bisogna andare chissà dove, molte volte nella regione a fianco troviamo delle mete splendide da aggiungere al nostro bagagli di ricordi.

Evitate però di passare tutto il tempo a postare foto sui social e scattare mille fotografie, cercate di godervi il momento, le persone che avete al fianco e scattate una fotografia mentale da portare sempre con voi, in modo da ricordare tutto di quel momento, perfino gli odori. In modo che, durante i giorni difficili, avrete quei ricordi che vi risolleveranno il morale.

Per questo motivo, se quest’anno non potete recarvi in Francia, sappiate che in provincia di Pisa, esiste la piccola Provenza della Toscana, per la quale vi sembrerà di sentire parlare francese ovunque, per quanto è simile “all’originale”.

La Provenza: un luogo da scoprire

Non pensate che la versione italiana della Provenza sia una sostituta, un luogo dove accontentarsi, bensì è un posto diverso da ammirare e amare. Ovviamente se riusciste ad andare in Francia a vedere “quella vera”, ovviamente avreste un metro di giudizio maggiore.

Non ci sono soltanto i famosi campi di lavanda da visitare, come potete vedere nella foto qui in alto, ma anche i borghi medievali, le città storiche e quei paesaggi mozzafiato che vi lasceranno senza parole. Alcuni luoghi poi sono imperdibili, come per esempio il Parco Naturale della Camargue, con i fenicotteri rosa e i suoi cavalli, così come le Gole del Verdon, Avignone, il palazzo dei papi, il “Grand Canyon d’Europa” e molto altro ancora.

La piccola Provenza della Toscana

Se quest’anno non potete andare in Francia in vacanza, ma avete voglia di essere invasi dal profumo della lavanda, sappiate che anche in provincia di Pisa, c’è quella che è stata definita come la piccola Provenza della Toscana, della quale resterete affascinati.

Parliamo dell’evento annuale “I giorni della lavanda” che termineranno il 13 luglio, dove tra le colline di Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima, sarà possibile ammirare la campagna che si tingerà di viola, regalandovi quei suggestivi paesaggi tutti da scoprire. Lavanda ovunque, sarete invasi dal suo profumo, il quale vi cingerà e per ore lo sentirete tra i capelli, per non parlare di quelle immagini che vi resteranno per sempre nella mente. Sul sito delle imprese Colli Pisani troverete tutti i dettagli in merito.