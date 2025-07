Non serve andare ai Caraibi, la Toscana ha la sua nuova SPIAGGIA da sfoggiare | C’è chi viene da Sicilia e Sardegna

Se non potete andare ai Caraibi questa estate, la Toscana ha la sua spiaggia “caraibica” da sfoggiare, dove i turisti arrivano da tutta Italia per visitarla.

Diciamo che tra pandemia, rincari, guerre e momenti personali vari, diciamo che non sono stati anni facili questi, motivo per cui gli italiani avrebbero realmente bisogno di andare in vacanza questa estate.

Molti vorrebbero poter staccare la spina, per questo dai dati emersi, saranno oltre il 60% gli italiani che partiranno per un viaggio questa estate, a prescindere dalla meta.

Non c’è sempre bisogno di andare all’estero per poter “cambiare aria”, qui in Italia ci sono moltissimi luoghi da poter scoprire e poi alla fine è il viaggio a fare il ricordo a prescindere dal chilometraggio.

Se quest’anno non potete quindi visitare i Caraibi, una delle mete sicuramente più paradisiache e rilassanti del mondo, sappiate che anche la Toscana ha la sua spiaggia “caraibica” da sfoggiare.

Quanto costa una vacanza ai Caraibi

Andare ai Caraibi è un sogno per molti, i quali sperano di poterlo coronare anche una sola volta nella vita. La maggior parte delle volte che in un film o in una copertina di una rivista, vediamo una spiaggia di sabbia bianca oppure quell’acqua cristallina che fa venire voglia di tuffarsi, quasi sempre riguarda una spiaggia caraibica.

Sicuramente una delle spiagge più belle di questo luogo si trova a sud di Cuba e parliamo di Playa Paraiso. A prescindere da cosa farete una volta arrivati, è opportuno sapere che il prezzo è abbastanza elevato a persona e prima di poterci andare, molte persone dovranno risparmiare parecchio. Si parla infatti di qualcosa come 4000/7000 euro a persona per una settimana in un resort all-inclusive.

La spiaggia “caraibica” della Toscana

Dopo aver visto il costo di una settimana da passare ai Caraibi, molti potrebbero doverci rinunciare quest’anno e così se è quella la magia che cercate, sappiate che anche la Toscana ha la sua spiaggia “caraibica”.

Parliamo di della spiaggia di Carbonifera, la quale si trova all’interno del Parco Costiero della Sterpaia, la quale offrirà un paradiso indimenticabile. Con le sue spiagge di sabbia fine e dorata e le sue acque limpide e cristalline, potrete rilassarvi e passare una vacanza rilassante e festosa. Questo luogo è adatto a tutti, grazie al fondale basso, ideale per i bambini e inoltre sono presenti stabilimenti balneari e spiagge libere e nei periodi di maggiore affluenza dei turisti, troverete anche giochi gonfiabili acquatici. La spiaggia di Carbonifera è molto ambita tant’è che vengono da tutta Italia per godersi il panorama mozzafiato durante le vacanze estive.