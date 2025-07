Vedi il coniglio o l’anatra? Questo test di personalità sta infiammando TikTok | Scopri se sei un traditore seriale

Scopri subito qual è il tuo tratto caratteriale predominante svolgendo questo semplice test della personalità.

Negli ultimi anni a diventare popolari, sono i tanti test presenti sul web che attirano l’attenzione di moltissimi utenti. Tra questi, a spiccare sono proprio quelli della personalità.

Spesso si parte dall’osservazione un’immagine ma possono anche prevedere quiz o domande aperte. Di recente però, a diventare virale su Tiktok è stato il test: “Vedi il Coniglio o l’anatra?”.

Questo test è solo l’ultimo di una lunga serie che permette di rilevare aspetti della personalità nascosti a seconda di ciò che si nota per primo tra il coniglio o l’anatra.

Ovviamente, questi test non hanno nessuna valenza scientifica ma rappresentano degli stimoli per gli utenti che ogni giorno si divertono a condividere i propri risultati, creando dibattiti, ironia e, talvolta, vere e proprie riflessioni.

Il test popolare su TikTok

Questi test sembrano incuriosire davvero tutti sia adulti che ragazzi. E’ un modo per sapere di più su noi stessi ottenendo risposte immediate e giocose. Inoltre, questi test forniscono un linguaggio comune per esprimere emozioni e tratti caratteriali, facilitando la comunicazione e l’identificazione con gli altri. Nello specifico, alcuni ritengono che nel caso delle illusioni ottiche possano rivelare tratti nascosti della personalità.

Questi test della personalità si basano sulla psicologia della percezione: guardi un’illustrazione che può essere interpretata in diversi modi e scrivi la prima cosa che vedi. In questi giorni però non si fa altro che parlare dell’illusione ottica che la psicologa Marina Neuralean su TikTok . Esso si basa su una semplice domanda: vedi prima il coniglio o l’anatra? Se hai voglia di scoprire che tipo di persona sei allora svolgi subito questo test. Riportiamo di seguito, l’immagine del test.

Ecco il significato

Nel caso in cui tu abbia visto prima il coniglio, secondo Marina, questo potrebbe significare che l‘emisfero sinistro del cervello è più dominante. Le persone con un emisfero sinistro dominante spesso eccellono nel pensiero logico, nelle capacità matematiche e nell’approccio analitico ai problemi. “Queste persone apprezzano la chiarezza e la struttura, amano risolvere compiti complessi e cercare soluzioni concrete”, ha spiegato lo psicologo.

Se invece, hai notato subito l’anatra, probabilmente il tuo emisfero destro è dominante. Questo di solito significa che sei estremamente creativo, intuitivo e incline a sognare ad occhi aperti e fantasticare. “Queste persone amano esprimere le proprie emozioni attraverso l’arte, la musica e altre forme di espressione creativa. Spesso trovano soluzioni non convenzionali e portano vivacità nella vita di tutti i giorni“, ha aggiunto Marina. Nei commenti su TikTok, gli utenti hanno condiviso le loro osservazioni. Alcuni hanno visto subito un coniglio, altri un’anatra, mentre molti hanno commentato di aver individuato entrambi gli animali solo con un po’ di sforzo.