Nella valle del Serchio sorge il BORGO DEGLI ARTISTI | Se vuoi comporre un brano, sei nel posto giusto: altro che musa ispiratrice

Un bellissimo borgo nascosto in Toscana è capace di ispirare chiunque lo visiti. Ecco dove si trova

Nella valle del Serchio, c’è un luogo immerso nel verde dove il tempo sembra essere in armonia con la creatività e le note nascono dai fruscii delle foglie.

A fare da guida è il silenzio dei sentieri circondati da arte e natura che si fondono alla perfezione, regalando a chi lo visita un’energia silenziosa ma potente.

Qui, l’ispirazione non è un miraggio. Non serve aspettare la famosa “musa”: in questo borgo, la musa è dappertutto.

Ma non solo. L’incanto è anche nei laboratori all’aperto, dove giovani e anziani si scambiano tecniche e visioni, condividendo le proprie idee con quella libertà che solo i luoghi autentici sanno offrire.

Un borgo speciale in Toscana

A rendere speciale questo splendido borgo, é l’arte che si manifesta in incontro: laboratori, concerti, residenze artistiche, mostre e rassegne. Il visitatore non rimane semplice spettatore: viene accolto, coinvolto, messo nelle condizioni di creare, di sperimentare, di lasciarsi andare.

Chiunque arrivi in questo posto se ne va portando dietro un’idea nuova, un progetto, o almeno un po’ di quella quieta intensità che qui sembra nascere spontaneamente. E alla fine dopo che ci immerge in quest’atmosfera, ci si rende conto della magia di questo luogo. Scopriamo allora il suo nome nel prossimo paragrafo.

Il borgo degli artisti

Situato sulle Alpi Apuane meridionali, si trova a cavallo tra la Lucchesia, la Versilia e la Garfagnana, troviamo il magnifico territorio di Pescaglia. La parte collinare del comune è vicino alla città di Lucca e si caratterizza per un paesaggio segnato dalla presenza dell’olivo e della vite. Vi è poi una zona montana, dove domina il bosco e vegetano meravigliosi castagneti. Questa parte del territorio, ricca di torrenti vide anticamente sorgere l’industria della lavorazione del ferro e successivamente quella della carta, che si svilupparono grazie alla forza motrice dell’acqua. Il comune di Pescaglia offre molteplici opportunità, dall’escursionismo a piedi e a cavallo, ai percorsi adatti alla mountan-bike, alla biciletta o semplicemente l’occasione di trascorrere momenti di relax immersi nel verde. I molti ristoranti della zona propongono una cucina tradizionale, genuina e di gran qualità.

Inoltre il Comune di Pescaglia ospita una ricca fauna selvatica con la presenza di ungulati come il capriolo e il cinghiale, di uccelli rapaci come la poiana e l’allocco, di grandi predatori come il lupo, di altri animali di piccola e media taglia come varie specie di rettili. Va infine segnalata, per gli appassionati della speleologia, la presenza di numerose cavità quali la Bua delle Fate (Convalle), la Buca della Mulina (Piegaio), e l’Abisso Marcel Loubens (Pescaglia); nessuna grotta è attrezzata per il turismo, anche se nella Buca delle Fate viene ogni anno allestito un presepe molto suggestivo.