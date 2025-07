5 oasi toscane per un weekend OFFLINE da sogno | Dimentica il cellulare e riconnettiti davvero, senza WhatsApp

Oasi in Toscana - Fonte Pexels - LaGazzettadelserchio.it

Se hai voglia di visitare dei luoghi incontaminati e rigenerati, non perderti queste 5 oasi da sogno in Toscana.

In questo periodo dove le temperature sono sempre più alte e l’afa diventa insostenibile, una fuga diversa può essere davvero la soluzione giusta.

Le oasi d’acqua dolce in Toscana sono perfette per chi desidera concedersi un weekend autentico fatto di natura viva con acqua fredda e soprattutto rinfrescante.

Le tante ombre riparano dal sole e le strade dei sentieri guidano verse discese ripide e boschi che profumano di resina e di terra umida.

Ogni angolo di queste oasi è una scoperta sensazionale fatta di acqua trasparente che pizzica la pelle, massi riscaldati dal sole dove distendersi e chiudere gli occhi, il canto dei grilli mescolato al rumore costante dei ruscelli.

In questi luoghi tutto è magico

Se hai voglia di fuggire dalla solita monotonia, dal caos della città e dallo stress, le oasi in Toscana fanno al caso tuo. Ti ridaranno la carica giusta e ti sembrerà di dimenticare il resto del mondo, una vera pace dei sensi.

Qui puoi staccare davvero, disconnetterti dal digitale e riconnetterti con te stesso e la natura. Nessun Wi-Fi, nessuna notifica, solo pace. Quindi, spegni il telefono e goditi queste cinque meravigliose oasi. Scopriamo i loro nomi nel prossimo paragrafo.

Le cinque oasi imperdibili in Toscana

Nella lista delle cinque oasi imperdibili in Toscana, troviamo Candalla, oasi d’acqua dolce tra piscine naturali e ruderi. Nel cuore delle colline di Camaiore, Candalla sembra uscita da un racconto dimenticato. Segue poi Malbacco e la sua cascata-scivolo tra le Alpi Apuane. Non tutti lo sanno, ma tra le pieghe delle Alpi Apuane si nasconde un piccolo paradiso dal cuore verde smeraldo: la Cascata di Malbacco. Al terzo posto le Strette dell’Albegna, canyon selvaggio in Maremma. Si trovano nel sud della Toscana, dove il paesaggio cambia volto e si fa più aspro. Il fiume Albegna scolpisce una delle gole più suggestive della regione: le Strette dell’Albegna. Poco conosciute ma straordinarie, si trovano nei pressi di Rocchette di Fazio, minuscolo borgo dimenticato dal tempo.

Segue poi Il Farma a Iesa. Qui la è imperdibile la piscina naturale del torrente Farma, all’interno della riserva omonima, nei pressi di Iesa (Siena). Infine troviamo Bozzi delle Fate, magia acquatica in Lunigiana. Situato nel nord della Toscana, la Lunigiana custodisce una meraviglia che sembra uscita da una leggenda: i Bozzi delle Fate, piccole piscine naturali scavate nel tempo dal torrente Albereda. Quindi, quando sentirai il peso della quotidianità e il caldo si farà opprimente, ti basterà seguire un sentiero di queste oasi, un torrente, e ritrovare un contatto sincero con la natura.