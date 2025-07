INPS ti dà i soldi ma ATTENTO | Se li spendi ora, poi dovrai restituirli o finisci in mezzo alla strada

Attenzione ai soldi che vengono erogati dall’INPS, in quanto potrebbero poi richiederveli indietro e se li spendete prima del tempo saranno dolori.

Quando ricevete soldi extra, che sia per i pensionati, per i lavoratori dipendenti o semplicemente per qualche bonus attivo, dovreste sempre verificare che i requisiti siano corretti, prima di utilizzare la cifra guadagnata improvvisamente.

Questo perché, l’ente eroga i soldi, ma dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, qualora dovesse riscontrare irregolarità o errori, procederebbe immediatamente con la decurtazione in una tantum o divisa in un numero definito di tasse.

L’abbiamo visto proprio qualche mese fa, quando abbiamo appreso che l’INPS stava decurtando una certa somma dalla pensione di coloro che ai tempi del covid avevano richiesto l’indennizzo. Per cui non avevano i requisiti necessari per poterlo ottenere.

Per questo motivo fareste meglio a fare attenzione se ricevete questa somma dall’INPS, se li spendete, dovrete poi restituirli senza se e senza ma. Facciamo chiarezza in merito.

Attenzione alle somme erogate dall’INPS

Come dicevamo, è molto importante verificare sempre il motivo per cui vi arrivano somme in più sulla busta paga o sul cedolino pensionistico. Perché, per quanto sia allettante trovare una cifra elevata senza un apparentemente motivo, sappiate che i controlli prima o dopo verranno fatti e in caso di errore, la cifra vi verrà tolta immediatamente. Quindi non pensate di scampare alle verifiche.

Anche quando richiedete un bonus per esempio, dovete essere sicuri dei parametri, perché se no, succede come con l’ex Bonus Renzi. Molti dipendenti sono stati costretti a restituirlo per aver superato i requisiti richiesti. Per questo motivo, fareste sempre meglio a non richiedere o farvi accreditare nulla prima. Ma attendere a fine anno, quando durante i conteggi del conguaglio, il Caf o il commercialista verificheranno se vi spetta qualche somma e così quello che vi verrà versato, nessuno ve lo porterà più via.

Non spendete questa cifra se non siete sicuri

Tra le varie somme di denaro che potrebbero essere elargite a moltissimi cittadini c’è anche questa, la quale potrebbe essere ripresa dall’INPS se riscontra un errore. Fate attenzione quindi a spenderla prima del previsto. Come riportano da ispacnr.it, la cifra in questione riguarda la quattordicesima mensilità per i pensionati. Può arrivare a 655 euro in più. Badate bene però che tale cifra non spetta a tutti. Visto che bisogna aver compiuto almeno 64 anni per poterla tenere e soprattutto non superare il limite reddituale di 15.688,40 euro annui.

Per questo motivo, l’INPS ha già comunicato ai beneficiari che la cifra verrà elargita ma in via provvisoria. In attesa di verifiche reddituali che in caso di errore, procederanno al recupero della somma che è stata erogata. In questo caso però, c’è un aspetto positivo. La cifra non verrà recuperata in un’unica soluzione ma dilazionato in rate mensili su un arco temporale generalmente di 24 mesi.