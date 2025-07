Famoso come il BONUS BOMBA, dà quasi 1000€ a famiglia | Unico requisito: avere almeno un figlio maggiorenne

Grazie al Bonus bomba, le famiglie potranno ricevere quasi 1000€ se hanno almeno un figlio maggiorenne. Ecco di cosa parliamo.

I rincari ormai ci sono ovunque e lo possiamo toccare con mano ogni giorno, in quanto perfino una granita ha un prezzo maggiore di quello degli anni passati. Segno che l’inflazione non si è ancora stabilizzata dopo tutti questi “terremoti finanziari” che ci sono stati.

Le guerre poi, come sempre, hanno peggiorato il quadro, insomma sono svariati i motivi per cui quella freccia continua a salire con quei prezzi che portano i cittadini a cercare di risparmiare il più possibile per evitare di intaccare i risparmi di una vita.

Tutti hanno spese da sostenere sia i single che le famiglie. Molto spesso si minimizza sulla prima categoria, pensando che solo perché non hanno familiari a carico abbiano spese ridotte, in realtà non è così, visto che a carico loro c’è praticamente tutto, senza la possibilità di dividerlo con nessuno e soprattutto senza poter beneficiare di molti bonus.

Evitando così la guerra tra poveri tra single e famiglie, in quanto tutti gli italiani in questi anni stanno patendo questi aumenti, c’è un aiuto interessante, soprannominato Bonus bomba, che potrebbe aiutare le famiglie in questo caso, con almeno un figlio maggiorenne a carico. Ecco come ottenere quasi 1000€ dallo Stato.

Gli aiuti per le famiglie

Come dicevamo, che siate single o in coppia, con o senza figli, tutti quanti vivono il peso dei rincari con molta difficoltà. Per questo motivo molti cittadini, presentano ogni anno l’ISEE aggiornato, sperando in bonus e agevolazioni vari. In merito alle famiglie con o senza figli, visto anche hanno sicuramente un carico di spese notevoli da sostenere, sono molteplici gli aiuti a cui possono aspirare, se rientrano ovviamente nei requisiti richiesti.

Il primo che viene spesso citato quest’anno è sicuramente il Bonus nuovi nati, in quanto, quel contributo di 1000 euro per chi ha avuto o adottato un bambino nel 2025, seguito dall’Assegno Unico Universale, dal Bonus nido, dal Bonus mamme lavoratrici, i congedi parentali, così come il Fondo dote famiglia, cioè un rimborso parziale sostenute dai genitori per le attività sportive e ricreative dei figli e così via.

Il Bonus bomba

Analizzati i vari bonus che possono essere richiesti dalle famiglie italiane con figli, ce n’è anche un altro che sta entusiasmando i cittadini, parliamo di quello soprannominato, Bonus bomba, grazie al quale potrete avere quasi 1000€ se avete almeno un figlio maggiorenne a carico. Più che un bonus a tutti gli effetti, questa agevolazione è una detrazione IRPEF fino a 950 euro l’anno, per ogni figlio adulto ancora a carico fiscalmente dei genitori.

La prole deve avere un’età compresa tra i 21 e i 30 anni e grazie a questo, i genitori potranno avere una riduzione delle trattenute in busta paga e un rimborso IRPEF nella dichiarazione dei redditi. Oltre all’età dei figli (per figli disabili non c’è nessun limite di età), un altro requisito che dovrete rispettare per poterlo richiedere è il reddito del figlio. Se questo è inferiore ai 4000 euro e se il giovane ha meno di 24 anni avrete la detrazione piena, se invece ha 24 anni o più, questa detrazione scenderà a 2840,51 euro. Inoltre il figlio può anche non vivere con i genitori, purché ovviamente risulti comunque sempre a carico dei genitori.