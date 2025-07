Mare killer, due decessi in 6 ore | Quello che è accaduto qui è incredibile, l’estate è il nuovo pericolo del 2025

Come mai si parla di mare killer e di due decessi avvenuti in 6 ore? L’estate 2025 è in pericolo per i cittadini?

Ogni estate succede praticamente la stessa cosa: molti cittadini approfittano di tutti i week end che li separa dalle vacanze estive e anche quelli successivi, tempo permettendo, per prendere d’assalto le spiagge delle città a loro vicine per godersi qualche ora di totale relax.

Le temperature attuali però, bersagliate dall’anticiclone africano hanno messo a dura prova la resistenza dei bagnanti i quali, pur avendo la fortuna di farsi un bagno rigenerante, devono comunque fare i conti con quei 40° che non lasciano respiro.

C’è un motivo se ai TG ripetono insistentemente che soprattutto anziani, bambini e persone fragili dovrebbero evitare di stare sotto il sole nelle ore di maggior calore, così come dovrebbero evitare di fare attività fisica con questo caldo devastante.

Per questo motivo quei due decessi in 6 ore hanno destabilizzato un’intera comunità, parlando di mare killer. Ecco che cos’è successo?

I consigli degli esperti per godersi il mare

Che siate a casa, in strada o in spiaggia, i consigli sono sempre i soliti per cercare di superare indenni le alte temperature che caratterizzano ormai da molti anni a questa parte le nostri estate. Non è più il caldo di una volta, visto che ormai praticamente per settimane intere siamo invasi da temperature che superano i 35°.

I consigli valgono per tutti, ma soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili: cercate di bere molto, almeno due litri di acqua al giorno; evitate di fare attività fisica in spiaggia durante le ore più calde e nelle medesime ore cercate un posto dove stare all’ombra, possibilmente una zona ventilata e riparata dal sole, come per esempio sotto una pineta. Le ore ideali per poter rilassarsi in spiaggia sono le prime ore del mattino e dopo il tramonto. Infine ricordatevi di proteggervi con una buona crema solare. Seguite questi semplici consigli e potrete godervi a pieno la vostra estate.

Il mare killer di questi giorni

Seguire questi semplici consigli è un buon metodo per cercare di prevenire il più possibile quei malori e quei decessi che stanno caratterizzando, purtroppo, l’inizio della nostra estate. Altri due decessi in 6 ore e c’è già chi parla di mare killer. In realtà il mare non c’entra niente, anche perché se ci pensate bene questo innalzamento del clima è colpa nostra e delle nostre scelte pessime prese nel corso degli anni.

A prescindere dal fatto che l’essere umano raramente rispetta Madre Natura, i due casi che hanno scosso i cittadini sono avvenuti nelle spiagge di Fano, dove purtroppo due uomini di ottanta e circa cinquanta hanno perso la vita per un malore, come riportato da romait.it. A lungo rianimati dal personale addetto, purtroppo per entrambi non c’è stato il lieto fine. Ma questi sono solo due dei vari casi che purtroppo ogni anno vengono segnalati, sulle spiagge, per colpa delle temperature elevate.