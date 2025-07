Instagram ti chiede di PAGARE | Quasi 8€ al mese se vuoi continuare a vedere reel e foto, ecco da quando parte

Ecco quanto potrebbe costare l’uso di Instagram: preparati a sborsare il denaro se vuoi continuare a pubblicare reel e stories.

Da Menlo Park è arrivato l’annuncio ufficiale: decine di euro per mantenere attivo l’account.

Il canale social di Meta non sarà più gratuito. Scopri subito che cosa bolle in pentola.

L’amara notizia ha fatto già infuriare tantissimo gli instagrammer d’Italia e non solo.

Nei piani alti dell’azienda di Mark Zuckerberg è stata fatta una scelta estrema. Ora chi vuole pubblicare post e vedere quelli dei followers deve mettere mano al portafogli.

Instagram, la nuova “tassa” imposta da Mark Zuckerberg

Instagram è uno dei canali social più longevi in assoluto, secondo solo a Facebook. Da 15 anni circa il network di foto infatti, continua a crescere e a evolversi. Prima c’erano solo i post, attraverso i quali era possibile pubblicare una singola immagine o un video. Poi sono arrivate le story, le dirette, i filtri, i reel e tanti altri strumenti utili e divertenti, che hanno dato a Instagram enorme appeal.

Oggi non è più solo il canale dove pubblicare le proprie immagini ma un mezzo di comunicazione ufficiale usato anche da enti, isituzioni, emittenti tv e radio e sfruttato anche dalle aziende e rappresenta ancora un social ricco di funzionalità espressive. Purtroppo però ben presto cambierà volto e forse, diventerà d’elite. Scopriamo che cosa sta accadendo e la recente decisione presa ai piani alti dell’azienda di Menlo Park.

Ecco perché bisognerà pagare per continuare a usare il canale social di Meta

Da anni ormai i canali social sembrano essersi trasformate in piattaforme a pagamento, utilizzate da imprenditori e aziende come spazi pubblicitari, alla stregua di tv, radio e affissioni. Non ci sono più solo gli spot di Youtube e le adv che passano tra un brano e l’altro di Spotify ma anche le inserzioni che appaiono mentre scrolliamo i contenuti del feed o tra una story e l’altra dei nostri followers.

Insomma, la nostra esperienza sui canali social è sempre più interrotta da pubblicità di prodotti e servizi e se non vogliamo essere disturbati da questi contenuti dobbiamo mettere mano al portafogli. In particolar modo per Instagram, a quanto pare, a breve sarà introdotto un canone di circa 7,99 euro al mese, da pagare per utilizzare l’account senza advertising. Come si legge su www.fanpage.it, per chi invece non volesse sborsare nemmeno un euro Instagram resterà gratuito ma più ricco di annunci rispetto a oggi. Per chi preferirà sottoscrivere un abbonamento, pur di liberarsi dall’incubo delle pubblicità, ci sarà la possibilità di pagare con la carta di credito, dalla quale verrà poi prelevata ogni mese in automatico la nuova rata di Instagram.