Estate da re, come prendere quasi 2MILA euro di pensione senza mai aver lavorato un giorno | Basta fare questo passaggio

Se volete vivere un’estate da re, ecco come guadagnare quasi 2mila euro di pensione senza aver mai lavorato un giorno. Facciamo chiarezza.

Tutti quanti dobbiamo lavorare nella vita, o almeno la maggior parte di noi, in quanto ci sono comunque sempre i privilegiati, coloro che hanno il cognome giusto che possono vivere tranquillamente di rendita. A parte loro, la maggior parte se non si alza tutte le mattine per svolgere la propria mansione, rimane a “bocca asciutta”.

Per questo motivo, i cittadini cercano per lo meno di trovare un lavoro che possa soddisfare almeno in parte, i propri sogni e aspirazioni di vita. Ovviamente non tutti ci riescono, anche perché oggi giorno trovare un lavoro e poterlo anche mantenere è un lusso che non tutti hanno, quindi chi ce l’ha, cerca di tenerselo stretto.

Una volta lavorato quindi per decenni come impone lo Stato italiano, quando finalmente arriva l’età pensionabile, sempre più lunga visti i vari aggiornamenti, il lavoratore non vede l’ora di godersi il meritato riposo. Purtroppo però non sempre è possibile, se il cedolino riporta un totale molto basso al mese.

Per questo motivo, se volete vivere da re con una pensione di quasi 2mila euro, senza aver mai lavorato, ecco cosa dovete fare per ottenerla.

L’aiuto italiano per i pensionati

Come possiamo leggere da ispacnr.it, quando un italiano compie 67 anni di età e non ha mai lavorato o comunque non ha raggiunto il minimo contributivo per poter ricevere la pensione tradizionale, esiste una forma di sostentamento chiamato Assegno sociale.

Questa prestazione viene erogata mensilmente per tredici mensilità e a oggi la cifra spettante è di 538,68 euro al mese, estendibile a 739,83 per chi ha compiuto 70 anni. Questa misura non viene concessa a tutti però, in quanto ci sono determinati requisiti da rispettare, non soltanto l’età, ma anche il reddito annuale e così via.

Una pensione cospicua senza aver mai lavorato

Volete sapere come fare per ottenere una pensione di quasi 2mila euro al mese, senza aver mai lavorato? Ebbene, come rivelano da ispacnr.it, non soltanto l’Italia ha previsto degli aiuti per i pensionati in difficoltà, ma anche molti altri Stati. Alcuni di essi sono stati decisamente più generosi degli aiuti italiani, ne è un chiaro esempio la Francia, la quale ha previsto un assegno di massimo erogabile di 1600 euro mensili, per chi presenta un reddito basso o che non ha accumulato contributi sufficienti per richiedere la pensione.

L’età per richiedere l’Aspa, l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, è di 65 anni e se il cittadino presenta un’invalidità al 50%, la richiesta può avvenire ai 62 anni. Anche i limiti reddituali annuali sono differenti, infatti per richiedere l’Aspa si devono percepire 12.411,44 euro per i single e 19.268,80 euro per le coppie. Fin qui direte voi, tutto molto bello, ma come può, a noi italiani interessarci tutto ciò? Ebbene, se vi trasferite in Francia, dimostrando di vivere abitualmente da loro per almeno 9 mesi all’anno, potrete avere diritto anche voi a questo sostentamento, il quale prevede anche la possibilità di lavorare part-time, senza perdere tale aiuto, purché non si superi al mese uno stipendio di 530 euro.