Lavoro “facile” da 1.600€ al mese, non serve il titolo di studio né esperienza | C’è la fila per candidarsi

Questo lavoro non richiede né un titolo di studio né l’esperienza e ti garantisce 1.600 euro al mese. In tantissimi si stanno candidando.

Dimenticati il curriculum chilometrico e gli anni di esperienza alle spalle. Il mercato del lavoro sta cambiando e non sempre occorre avere un passato lavorativo per accedere a delle posizioni ben retribuite.

Molte aziende sono sempre più alla ricerca di persone volenterose, affidabili e pronte a imparare, anche se alle prime armi. Offrono in cambio delle buone paghe, come quest’azienda, che offre 1.600 euro a chi decide di lavorare per lei.

Di recente ha pubblicato un annuncio, in cui, senza richiedere un’esperienza pregressa, offre una buona retribuzione.

Vista una così buona offerta, in tanti si stanno candidando. Non vogliono lasciarsi sfuggire un’opportunità del genere.

Un lavoro “facile” con un buono stipendio in cambio

Nello specifico, come spiega anche “Energycue.it”, l’annuncio propone di lavorare nel dinamico mondo del catering apertuale, in quanto una delle aziende leader del comparto è alla ricerca di personale.

Non sono richieste esperienze pregresse, anzi, non ci sono proprio dei requisiti richiesti. La sola cosa che l’azienda richiede è una buona conoscenza della lingua italiana, che è fondamentale per seguire le istruzioni e lavorare senza intoppi. Quello che viene offerto è infatti un lavoro pratico, che richiede solo un po’ di resistenza fisica e di attenzione. Qualcosa quindi di concreto e accessibile, con dei ritmi che variano in base ai turni.

Nessuna esperienza pregressa, ma solo voglia di fare

Proprio perchè questo lavoro chiede resistenza fisica e attenzione, per quanto non richieda alcuna esperienza pregressa, è importante non prenderlo alla leggera, vista la responsabilità legata allo stoccaggio, al controllo e allo smaltimento delle merci. I candidati ideali devono poi essere automuniti, disposti a lavorare a un orario full time su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi.

In cambio però c’è un buono stipendio e l’opportunità di lavorare per uno de gli aeroporti più celebri d’Italia, Fiumicino. Chi cerca quindi un’opportunità di lavoro che offre stabilità e una buona paga, non può che cogliere l’occasione e candidarsi. Ma attenzione, ci sono solo 15 posti disponibili e le candidature chiudono a dicembre 2025. Bisogna quindi affrettarsi.