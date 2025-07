Auto usate, prima di comprarle controlla se ci sono questi DIFETTI | Il meccanico mi ha spiegato come evitare il PACCO

Ecco come fare a evitare il classico “pacco” se acquistate un’auto usata che presenta questi difetti. Dovete controllare questo.

Oggi giorno, con i rincari che ci sono, non è sempre facile acquistare un’auto nuova di pacco, per questo molti optano per un’auto usata. Sicuramente i pericoli di trovare un veicolo che presenta difetti di fabbrica, possono sopraggiungere in entrambi i casi.

Ci sono clienti infatti che hanno avuto problemi con la 4 ruote nuova appena acquistata e altri che dopo aver acquistato quel modello usato, ci sono andati avanti fino alla pensione, quindi i problemi possono esserci in tutti i casi.

Ovviamente con un veicolo usato ci sono delle accortezze da prendere, visto che avendo avuto già una storia, non tutti i proprietari rivelano proprio tutti i dettagli di quel veicolo.

Ecco perché prima di acquistare auto usate, bisogna verificare se ci sono dei difetti, seguendo i consigli degli esperti per evitare di acquistare il solito “pacco”.

Come gestire la situazione in caso di auto usata difettosa

Pur essendo illegale manomettere un’auto, qualcuno purtroppo ci prova sempre a imbrogliare il prossimo, con la speranza di vendere “un rottame” e prendendosi anche una cifra corposa. Per questo motivo, quando acquistate un’auto usata cercate di fare il massimo dell’attenzione. Ovviamente la situazione cambia se l’acquistate da un concessionario o da un privato.

In caso di difetti, nel primo caso, sappiate che avete diritto a una garanzia legale di 12 mesi, dove il concessionario dovrà coprire i danni che si presenteranno nel primo anno, essendo obbligato a riparare o sostituire del tutto il veicolo, senza ulteriori costi ai danni del guidatore.

Se l’acquisto invece è stato fatto tra privati, la situazione potrebbe essere più spinosa. Se, in caso di difetti evidenti, la persona dovesse rifiutarsi di ridurvi il prezzo di vendita o rimborsarvi, potrete procedere per via legale, facendo valere quella che viene definita “garanzia legale per vizi occulti”, come riportano da ispacnr.it.

I controlli per evitare “il pacco”

È molto importante evitare il classico “pacco” quando acquistate auto usate, motivo per cui fareste meglio a seguire i controlli rilasciati dagli esperti. Come riportano da ispacnr.it, la prima operazione da fare quando si decide di acquistare un’auto di seconda mano è quella di richiedere la documentazione completa di quell’auto: libretto di circolazione, certificato di proprietà, la storia delle riparazioni e così via.

Verificate anche alla motorizzazione lo storico dell’auto e monitorate bene l’auto, facendovi aiutare da un meccanico di fiducia, controllando che non ci siano danni, chilometraggio troppo basso per gli anni dichiarati e così via. Se il venditore dovesse rifiutarsi di darvi tali informazioni è sempre meglio evitare di procedere all’acquisto. Inoltre se possibile, cercate di affidarvi sempre a piattaforme o gestori che vi diano un minimo di garanzia, qualora il venditore si rivelasse poi un truffatore.