Hai bisogno della TV per dormire? È come dormire con un NEMICO accanto | La salute è in pericolo

Smetti subito di fare questo gesto prima di andare a dormire alla sera, è pericolosissimo per la tua salute.

I risultati delle ricerche scientifiche non lasciano spazio a dubbi: stai mettendo a rischio te stesso e chi ti sta intorno.

Ecco perché dovresti cambiare abitudini e non accendere la tv prima di dormire.

Se ti lasci andare alle braccia di Morfeo mentre guardi documentari, film e serie tv puoi andare incontro a problemi seri.

Scopri che cosa accade ogni sera quando ti addormenti davanti alla tv.

Dormire con la tv accesa, il motivo per il quale dovresti smettere al più presto

La tv è entrata nelle case degli italiani tanti decenni or sono, diventando prima parte integrante dell’arredamento, durante il boom economico e dopo modificando le abitudini di tutti. Dagli anni ’50 a oggi quello che era solo un apparecchio atto a ricevere onde radiotelevisive si è evoluto tantissimo passando da mezzo di comunicazione broadcast a strumento onnipresente nelle nostre vite. La tv, diventata privata e poi on demand, accompagna e scandisce le giornate di tantissimi utenti, se pur con ritmi diversi. Ognuno fruisce la tv in modo personale, da chi la guarda al mattino tra la doccia e il caffè a chi la guarda solo di sera, fin quando si addormenta.

Molti la usano per lasciarsi andare alle braccia di Morfeo. Questa però è una pessima abitudine che andrebbe eliminata. Scopri che cosa può succedere a chi si addormenta sempre con la TV accesa.

Perché non dovresti lasciarti andare alle braccia di Morfeo con il telecomando tra le mani

La maggior parte di noi ha una routine serale che prevede proprio l’uso della televisione o di altri schermi luminosi. Dunque molto spesso ci si addormenta sul divano o a letto con la TV accesa. Per quanto la TV concili effettivamente, per qualcuno, l’addormentamento, questa è una pessima abitudine che andrebbe del tutto eliminata.

Come si legge anche tra le news pubblicate da www.inran.it, diversi studi scientifici, tra cui quelli condotti da parte del Dipartimento di Neurologia della Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, hanno appurato che i rumori in sottofondo e le luci dello schermo compromettono la qualità del sonno. Dunque per evitare di alterare l’equilibrio sonno veglia, fondamentale per la salute del nostro corpo bisognerebbe guardare la tv due ore prima di andare a letto. Nelle ore che precedono il riposo invece bisognerebbe rilassarsi in ambienti bui e magari leggendo un libro. Insomma, per tutelare il nostro sistema nervoso e ormonale occorre evitare le sollecitazioni come quelle della tv che compromettono l’attività vascolare e la pressione sanguigna, nonché l’attività cardiaca.