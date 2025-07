Questo borgo sul mare è più bello di Positano | Si trova in TOSCANA e sta mandando in tilt pure Google Maps

Ecco qual è uno dei borghi più belli della Toscana che sta ottenendo lo stesso consenso di quello di Positano.

Quando si cercano idee per poter pianificare le ferie estive, bisogna fare diversi step prima di arrivare ad acquistare il biglietto. In quanto bisognerà scegliere il tipo di vacanza: se al mare, in montagna, città d’arte e storica o un mix; poi se in Italia o all’estero; se raggiungibile con auto, treno, pullman o aereo e così via.

Capito questo bisognerà poi optare per albergo, B&B, casa da affittare, camper e così via. Insomma sono molteplici le variabili da tenere in considerazione, una volta capito dovrete verificare altri aspetti, come per esempio luoghi che accettano animali se avete necessità di portare i vostri migliori amici con voi (ovviamente ricordiamo che abbandonare un animale non è solo un gesto immorale e disgustoso ma è anche un reato), oppure luoghi migliori per bambini o anziani e così via.

Una volta capito tutto questo, allora sarete pronti a cercare un luogo, anche perché avrete già scremato parecchio. Adesso potrete così scegliere tra le mete varie se prenotare con l’ausilio degli operatori dell’agenzia di viaggio o in autonomia.

Se avete bisogno di un’idea, oltre a Positano che sappiamo benissimo quanto sia paradisiaca, vogliamo suggerirvi anche uno dei borghi più belli della Toscana. Ecco di cosa parliamo.

Cosa fare in 2 giorni a Positano

Prima di parlarvi di uno dei borghi più belli della Toscana, volevamo indicarvi un itinerario possibile da seguire a Positano in 2 giorni, qualora voleste passare un week end diverso. Il primo giorno, una volta arrivati in hotel e lasciato i bagagli al mattino, potreste passeggiare nel loro centro storico caratteristico per quei vicoli stretti e case colorate, arrivando poi alla Chiesa di Santa Maria Assunta con la sua cupola iconica.

Al pomeriggio potreste rilassarvi a Marina Grande o alla Spiaggia di Fornillo, arrivando poi alla sera, cenando in uno dei vari ristoranti tipici di Positano. Il giorno dopo, potreste fare un’escursione sul Sentiero degli Dei, lasciandovi ammaliare dal panorama mozzafiato, effettuando poi al pomeriggio una gita in barca per esplorare la costa, arrivando ovviamente alla Grotta dello Smeraldo. Infine la sera potreste cenare in un locale che offre uno dei vari eventi estivi che questa città offre e poi ripartire con tanti ricordi da immagazzinare nella vostra mente.

Il borgo più bello della Toscana

Oltre a Positano, che sappiamo già essere una delle mete più eccelse della Costiera Amalfitana, potreste visitare anche uno dei borghi più belli della Toscana in queste vacanze estive. Parliamo di Castiglione della Pescaia, un borgo sul mare che vi lascerà senza fiato per le acque cristalline e quell’antico centro storico arroccato che vi farà respirare quell’atmosfera medievale e quell’aria pulita che ogni anno richiama a sé moltissimi viaggiatori in cerca di quiete e relax.

Sono molteplici i punti forti da vedere, ma sicuramente visitare la Riserva Naturale della Diaccia Botrona alla ricerca dei fenicotteri rosa è una delle attività più gettonate da fare.