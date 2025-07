In pochi conoscevano il BORGO CUBANO della Toscana | Domani ci sarà il delirio in piazza, altro che America

Se sei un’amante dell’America Latina, devi assolutamente conoscere questo meraviglioso borgo cubano in Toscana.

Per vivere la magica atmosfera cubana non serve necessariamente affrontare un lungo viaggio ma spesso basta conoscere i segreti della propria terra.

E’ proprio nel nostro Paese e più precisamente in Toscana, che si trova un magnifico borgo dove ci si lascia trasportare dalle danze dell’Avana.

Spesso sottovalutato, questo grazioso angolo della regione, a breve si renderà protagonista di un’esperienza indimenticabile.

Situato tra due città importanti come Firenze e Pisa, chiunque ami l’america latina è bene che si segni sul calendario le due date e il nome di questo meraviglioso posto.

Il borgo cubano in Toscana

Negli ultimi anni, la Toscana è diventata una delle regioni più versatili d’Italia anche dal punto di vista degli eventi culturali. Ma quello che sta per accadere domani supera ogni aspettativa. In una delle città simbolo del Rinascimento e d’Europa le piazze si trasformeranno in un’esplosione di musica, colori, danza e allegria.

Le strade si riempiranno di suonatori di conga, ballerini di salsa e ritmi afro-cubani capaci di coinvolgere chiunque, dai passanti più frettolosi ai turisti incuriositi, fino ai locali che, abituati alla quiete toscana, si lasceranno contagiare da un’onda caraibica senza precedenti. Una vera e propria invasione di energia latina che ha un nome ben preciso. si tratta dell’evento “Noche cubana”, che si terrà a Empoli domani 17 luglio, per una notte e un giorno che promettono scintille.

Un evento da non perdersi

Il centro di Empoli per la giornata di domani, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove la danza in tutte le sue forme si incontreranno sotto le stelle e in diversi luoghi della cittadina. Sarà un vero e proprio giorno di festa con negozi aperti anche di sera. In occasione della Noche Cubana le scuole Olalatina, Candela, La Salsa Cubana danzeranno con i propri artisti partendo da piazzetta della Quiete con Donnie Reyes, voce ufficiale della Maxima 79, orchestra italiana di genere salsa più titolata d’Europa. In via del Giglio con l’AC deejay ci sarà Marco Foggi accompagnato da animazione di scuola latina per divertire e ballare. Si prosegue in via Roma con Quintetto di musica tradizionale cubana capitanati da Sandro Garbey, orgoglio della musica tradizionale; via Ridolfi (Birroteca), sul palco Hector y Manana Son, all’angolo profumeria Marionnaud, Julio Cesar y Ivancito Camaguey, cantanti, ballerini e promulgatori della cultura cubana.

In piazza della Vittoria, invece, dalle 21, musica, animazione, tessuti aerei e spettacoli delle scuole latine Candela e La Salsa Cubana. Dalle 23.30 musica e animazione con il Dj internazionale Ray Garcia Dj rappresentante della musica cubana in Europa. Musica anche su via Salvagnoli con Hector dj, mentre in via Giuseppe Del Papa in consolle Roberto Bilantuono dj. L’evento è organizzato da associazione Centro Storico e Confesercenti Firenze con il supporto di molti partners.