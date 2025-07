A poca distanza da Pisa è tutto pronto per la FESTA più importante del MESE | C’è chi ha prenotato da tempo per non perdersela

Se sei un amante della cucina italiana autentica, allora non puoi proprio perderti questa Festa speciale, dove a farla da padrone è il gusto.

Protagonista di questo evento è una specialità di pesce che conquista grande e piccini fin dal primo assaggio.

La Festa di cui parliamo è un insieme di sapori, folklore e tradizioni italiane: i veri golosi e gli intenditori sono già pronti a partecipare.

Si tratta dell’appuntamento più importante dell’estate: segna subito l’indirizzo.

Save the date: è l’evento del mese di luglio da non perdere per nessun motivo.

La Festa più importante del mese per tutti gli amanti della buona tavola

La cucina italiana è nota in tutto il mondo ed è una delle più apprezzate. Tanto è vero che è stata anche candidata a diventare patrimonio protetto dall‘Unesco. Ogni regione infatti, possiede dei prodotti tipici, dai Doc a quelli IGP dei vini DOCG fino alle diverse specialità nate dalle tradizioni locali.

L‘estate è uno dei momenti in cui è più semplice assaporare le prelibatezze nostrane, grazie al ricco calendario di eventi e manifestazioni a sfondo gastronomico che si tengono da nord a sud del Bel Paese. A quanto pare, una di queste feste è davvero un appuntamento imperdibile della bella stagione. Si tratta di un evento irrinunciabile per tutti gli amanti della buona tavola. Scopri di che cosa si tratta.

Dove andare per partecipare all’evento che mette d’accordo qualsiasi palato

Se sei una buona forchetta e ti piace assaggiare pietanze particolari, ricche di gusto, realizzate secondo le antiche ricette della tradizione italiana, allora non perderti questa festa a due passi da Pisa, nel Comune di Bientina. Qui dal 5 luglio al 27 luglio c’è una manifestazione gastronomica che definire solo sagra sarebbe riduttivo: è un vero e proprio evento in cui il protagonista è il totano fritto.

Come si legge nel sito www.sagretoscane.com nei giorni 5-6, 12-13, 19-20 e 26-27, dunque tutti i weekend di luglio 2025, si terrà la 22esima edizione della Festa del totano fritto. Nel corso della manifestazione sarà possibile gustare ottimi primi piatti, come il Risotto alla marinara e le Penne agli scampi, irresistibili secondi, come i gamberoni alla griglia, il baccalà alla livornese e anche il Tagliere di mare ma, soprattutto, la frittura di totani freschi. Inoltre, sabato 19 domenica 26 luglio ci sarà il tradizionale Palio di San Valentino. Non perderti la bontà dei piatti serviti nell’area food e in tutti gli stand enogastronomici delle Festa del totano fritto, dalle ore 19 in poi!