Napoli PERDE di brutto, la vera CITTÀ della PIZZA è in Toscana | Qui lo sanno tutti, persino i critici di cucina

Soffiato improvvisamente alla città di Napoli lo storico primato: ecco qual è la vera città della pizza italiana.

Tutto il popolo partenopeo ben presto sarà in rivolta: è un’amara perdita.

Strappato a Partenope il titolo di borgo della pizza. Scopri dove andare per assaggiare la vera prelibatezza nostrana.

Si tratta della nuova mecca dei golosi, un paradiso per tutti gli amanti della buona tavola. La pizza qui è fragrante e gustosa, buona da leccarsi i baffi.

Altro che piatto nato per rendere omaggio alla Regina Margherita di Savoia, ora la pizza parla toscano.

Città della Pizza, il Comune dove assaggiare la vera specialità nostrana

La cucina italiana è nota in tutto il mondo e a renderla così amata e popolare è di certo la grande varietà di leccornie irresistibili e il sapore inconfondibile dei piatti preparati, nel rispetto della tradizione nostrana. Alcune pietanze sono diventate delle vere e proprie icone dello stivale e tra queste di certo c’è la pizza. Non è un semplice alimento, fatto di acqua, lievito, olio extravergine di oliva e farina ma una vera e propria istituzione, che ha avuto origine in Campania. Secondo le vicende tramandate di generazione in generazione, pare sia stata inventata alla fine del 1.800 per allietare il palato della Regina Margherita di Savoia, in visita alla reggia di Capodimonte.

A quanto pare però oggi la patria della pizza non è più Napoli e nemmeno un’altra città della regione Campania. Il primato è stato sottratto a Partenope da una cittadina del centro Italia. Scopri qual è la vera città della pizza e perché dovresti organizzare al più presto una visita in questo Comune speciale.

L’appuntamento imperdibile per tutti i veri pizza lovers

La buona pizza non è solo a Napoli, benché il capoluogo campano vanti il primato storico in questo campo. Il luogo in cui poter gustare la prelibatezza tipica italiana si trova nel cuore del Bel Paese, ovvero nella regione Toscana, in provincia di Pisa, e più di preciso a Castel a Castelfranco di Sotto. Qui infatti dal 6 giugno fino al 13 luglio 2025 si è svolta l’attesissima Sagra della pizza.

L’evento si svolge nella frazione del comune di Castel Franco di Sotto, Orentano, che ospita la quarantunesima Sagra della pizza tutti i venerdì, sabato e domenica dal 6 giugno fino al 13 luglio. Si tratta di un evento gastronomica, capace di attrarre tantissimi visitatori, grazie ai prodotti freschi serviti presso gli stand, buonissimi e dal profumo invitante, alle bevande e anche al divertimento, assicurato dalle orchestre da ballo presenti durante la manifestazione.