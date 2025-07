Addio emicrania, bevi una lattina e passa subito | La scienza non ci credeva, ora la medicina la metti da parte

Anche la scienza stentava a crederci, eppure per far passare l’emicrania basta una semplice lattina.

Sono sempre più numerose le persone che soffrono di emicrania e, chi ne è colpito, sa bene che quando arriva il dolore è fortissimo.

La sensazione è simile ad un martello che batte sulle tempie e delle volte sembra che nessun rimedio faccia effetto. Per anni, sono state diverse le cure e farmici e soluzioni provate pur di trovare sollievo.

Eppure inaspettatamente, una svolta in campo medico è pronta a ribaltare tutto. Non si tratta di una medicina sperimentale ma di una semplice lattina.

Neppure la scienza fino a poco tempo fa ci credeva ma si è dovuta ben presto ricredere in seguito ad un analisi condotta da esperti.

Una semplice lattina per contrastare l’emicrania

Questa volta non parliamo della solita fake news che circola sul web ma di un nuovo studio americano che ha suscitato l’interesse nel mondo medico e tra i consumatori. Secondo i ricercatori alcune bibite potrebbero essere una vera e propria salvezza nel trattare in modo rapido il mal di testa, in particolare l’emicrania. Ma quali tipo di bibite sono state considerate? Inaspettatamente si tratta proprio delle bibite frizzanti, da anni associate a cattive abitudini alimentari. In questo caso invece, una bevanda gassata, può essere una soluzione sorprendente in caso di emicrania.

Secondo la ricerca condotta negli Stati Uniti, sebbene tradizionalmente si associ l’assunzione di liquidi semplici, come l’acqua, alla prevenzione e al trattamento del mal di testa, la presenza di anidride carbonica e zuccheri in certe bibite frizzanti può influenzare positivamente la vasodilatazione cerebrale, uno dei fattori coinvolti nell’insorgenza dell’emicrania. In molti a questo punto, si chiederanno se qualsiasi tipo di bevanda frizzante vada bene. Vi anticipiamo subito che la risposta è no. Nel prossimo paragrafo, vediamo cosa suggeriscono gli esperti.

Ecco quali bibite scegliere per alleviare l’emicrania

Le bibite gassate sono molto diverse tra loro e di conseguenza possono cambiare anche i loro effetti. Le bevande contenenti caffeina, ad esempio, possono avere un effetto misto, in quanto la caffeina è nota sia per la sua capacità di ridurre il dolore in alcune forme di mal di testa sia per il rischio di indurre cefalea da astinenza in caso di uso regolare e improvvisa sospensione.

Gli specialisti raccomandano di scegliere con attenzione il tipo di bibita gassata da assumere in caso di mal di testa. In particolare, è preferibile optare per bevande senza eccessivi zuccheri aggiunti o senza caffeina, per evitare effetti collaterali come aumento della pressione o irritazione gastrica. Inoltre, il consumo deve essere moderato per non incorrere in problemi metabolici o dipendenza da zuccheri. Ad ogni modo, chi soffre di emicrania cronica dovrebbe consultare il proprio medico prima di utilizzare le bibite frizzanti come rimedio, poichè non vanno a sostituire i farmaci tradizionali. L’ uso di alcune bibite gassate non è ancora una terapia ufficialmente riconosciuta ma questo studi rappresenta un passo interessante verso nuove possibilità di gestione rapida del mal di testa.