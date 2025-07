Ho perso mio figlio per 15 secondi | Ecco il costume che non dovresti MAI comprare, si rischia grosso

Ecco qual è il costume che non dovresti mai comprare per evitare di perdere i bambini in piscina.

L’estate è arrivata e con lei anche la bella stagione, il caldo, la voglia di passeggiare con un gelato e andare nel week end con la famiglia al mare o in piscina. Se avete bambini piccoli, non bisogna mai perderli di vista.

Per quanto possa essere bello scattare fotografie con il proprio smartphone, leggere articoli vari e fare scroll compulsivo sui social, se avete figli, non potete farlo se siete in un posto rischioso come la spiaggia o la piscina.

Se non siete sicuri che qualche altro adulto li bada, è meglio non rischiare e soprattutto non distrarsi, perché i fatti di cronaca ci insegnano che in quei pochi secondi potrebbero succedere tragedie che vi segnerebbero per tutta la vita.

Per questo motivo non dovreste mai comprare il costume di questo colore ai bambini, se non volete rischiare grosso.

I pericoli che potreste avere in vacanza con i bambini

Andare in vacanza con la famiglia (o anche da soli) è uno dei momenti più belli dell’anno, in quanto potersi godere per esempio le ferie al mare o in piscina è veramente paradisiaco. Se avete bambini piccoli, come dicevamo è opportuno non distrarsi mai, in quanto potrebbero succedere fatti veramente molto gravi, come possiamo leggere dai vari articoli di cronaca. Per questo motivo, visto che entrambi i genitori necessitano di un periodo di svago, la cosa migliore da fare è quella di pianificare dei turni.

In modo che entrambi potranno riposare in tranquillità, sapendo che i bambini sono guardati a vista. Inoltre è molto importante insegnare ai bambini a non allontanarsi mai da soli, a non parlare con gli estranei e a stare sempre vicino alle persone della famiglia. Prima di entrare in acqua, soprattutto se non sanno nuotare, devono indossare sempre i braccioli o il salvagente prima di avvicinarsi alla riva o anche solo al bordo della piscina.

Il colore del costume

Oltre a questi comuni accorgimenti che tutti i genitori conoscono bene, come mai si parla anche dei costumi che non dovreste mai comprare per evitare di perdere i bambini? Consci del fatto che purtroppo gli incidenti possono capitare sempre, anche quando la famiglia è super attenta, qualche piccolo accorgimento da prendere, per rendere il compito dei genitori un po’ più semplice, potreste adottarli.

Nel caso del costume per esempio, come riportano da royalfarm.it, la scelta del colore è fondamentale, visto che alcuni colori si mimetizzano perfettamente con l’acqua e rendono praticamente impossibile avvistare immediatamente il bambino in caso di pericolo. Dopo aver svolto alcuni test che sono stati realizzati in piscina, è emerso come i colori fluo, come l’arancione o il rosa, possano essere delle alternative molto valide, piuttosto che acquistare i colori neutri e anche quelli troppo scuri come il blu notte o il verde militare. Detto ciò, godetevi le vacanze e pensate a divertirvi.