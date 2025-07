CAOS a Temptation Island | Cambiano le REGOLE del gioco dalla prossima puntata, Filippo costretto a cedere

Come mai si parla di Caos a Temptation Island e di cambio delle regole che hanno portato Filippo a cedere? Facciamo chiarezza in merito.

Temptation Island come sempre non delude e anche con questa nuova edizione fa sempre boom di ascolti. Uno dei gioiellini della Fascino di Maria De Filippi, continua a far volare il pubblico, il quale non si perde neanche una puntata.

Pensare che la trama è molto semplice in realtà: delle coppie che stanno affrontando delle difficoltà nel loro rapporto, i quali, tenuti lontani, dovranno capire se si amano realmente o meno. Ed è proprio questa normalità di vita che piace al pubblico.

D’altronde tutte le coppie prima o dopo passano, anche solo temporaneamente, dei momenti di forte dubbio e diciamocelo tutti quanti vorremmo un Filippo Bisciglia che con quella voce rassicurante ci portasse a ragionare davanti a un falò, con alle spalle un panorama mozzafiato come quello della Calabria (da questa edizione).

Eppure qualcosa è cambiato, tant’è che Filippo è stato costretto a fare un’eccezione alla regola. Cosa starà succedendo al reality dei sentimenti?

Temptation Island cambia programmazione

Temptation Island come sempre è quella boccata d’aria fresca che fa brindare Mediaset. Diciamo che quando c’è di mezzo Queen Mary, direttamente o indirettamente, il successo è assicurato, anche perché ogni aspetto è curato nei minimi dettagli e lo vediamo già solo dal conduttore. Temptation sta a Filippo, come Bisciglia sta a Island, siete d’accordo?

Proprio per questo boom di ascolti, da Mediaset hanno deciso di modificare la programmazione, portando a raddoppiare le puntate settimanali per la gioia dei fan che non vedono l’ora di sapere cosa succederà tra le varie coppie, soprattutto tra Alessio e Sonia M., che con quei falò negati, stanno accendendo ancora di più la curiosità su di loro.

Cambio delle regole a Temptation Island

In attesa di scoprire cosa accadrà alla fine di questa edizione di Temptation Island, una concorrente potrebbe aver rivoluzionato per sempre le regole del reality dei sentimenti, portando Filippo Bisciglia a infrangerle, proprio perché la richiesta del pubblico e delle fidanzate in gara si è fatta sentire. Infatti, come leggiamo da libero.it, Sonia M, non ha incuriosito tutti soltanto per la sua storia con Alessio, ma ha stregato la rete per il suo atteggiamento sempre rassicurante e gentile che ha verso le altre ragazze.

Tutti la vedono un po’ come la sorella maggiore del gruppo, la quale riesce sempre ad avere la parola giusta al momento giusto, che con la sua simpatia e saggezza riesce sempre a smorzare la tensione e far ragionare chi le sta al fianco. Proprio per questo motivo, da regolamento avrebbe dovuto abbandonare Temptation, ma le compagne hanno chiesto a gran voce il suo ritorno e così il buon Filippo ha comunicato che Sonia M. sarebbe rimasta come una presenza preziosa del gruppo. Non soltanto le sue compagne, ma anche sui social i complimenti per lei si sprecano. Che inconsapevolmente, la concorrente abbia creato una nuova figura al reality? Restate sintonizzati per altri aggiornamenti.