Previsioni Meteo WEEKEND, in Toscana succederà di tutto | Caldo esplosivo e temporali improvvisi, ecco dove

Da giornate roventi a forti acquazzoni, il weekend in Toscana si prospetta ricco di sorprese.

In questi giorni l’Italia si trova a fare i conti con un meteo caratterizzato da temporali improvvisi e caldo esplosivo. Il quadro meteorologico dei prossimi giorni però sarà molto eterogeneo.

Ad essere colpite saranno soprattutto le regioni del Sud, dove è stata diffusa un’allerta per temperature estreme e fenomeni localizzati intensi.

Secondo i dati aggiornati da MeteoAlarm e Servizio Meteorologico Nazionale, è attiva un’allerta gialla per temperature massime estreme, con valori che potranno raggiungere e superare i 40°C, soprattutto nelle aree interne.

Per quanto riguarda la Toscana invece, vivrà un fine settimana a fasi alterne, giornate di forte caldo e improvvisi temporali. Alcune variazioni saranno da tenere d’occhio.

La Toscana pronta a vivere giorni di fuoco e non solo

Il weekend della Toscana sarà all’insegna della variabilità dove a fare da protagonista sarà il tempo con giorni quasi opposti tra loro. Dal sole si passerà a sprazzi di instabilità improvvisa.

I meteorologi parlano di un fine settimana “dinamico” in cui, non mancherà qualche sorpresa. In due giorni in particolare, le temperature saliranno superando i 30 gradi. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Weekend esplosivo in Toscana

A partire da venerdì 18 luglio, in Toscana il caldo sarà in aumento. Potrebbe essere la giornata più calda e luminosa dell’intero fine settimana. Il sole dominerà incontrastato su gran parte della regione, con temperature che saliranno principalmente nelle zone interne e nei fondovalle dell’entroterra. Firenze, Siena e Grosseto potrebbero sfiorare punte di 36-37°C, mentre lungo la costa, da Livorno a Viareggio, il caldo sarà mitigato da una leggera brezza marina. Un contesto perfetto per chi vuole approfittare del bel tempo, anche se è sempre consigliabile proteggersi dal sole e idratarsi, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Sabato 19 luglio cambia completamente lo scenario. Arriverà aria più fresca in quota e potrebbe favorire la formazione di temporali sparsi, soprattutto nel pomeriggio e nelle aree interne montuose come il Casentino, il Mugello e l’Amiata. I fenomeni, seppur localizzati, potranno essere intensi e accompagnati da colpi di vento e grandinate. Nelle città e lungo la costa, invece, prevarranno ancora condizioni di bel tempo, anche se non si esclude qualche nube di passaggio e un lieve calo termico. Per quanto riguarda domenica 20, torna il caldo ma conviene tenere d’occhio il pomeriggio. La domenica vedrà una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale, con un ritorno di temperature elevate e cieli in prevalenza sereni al mattino. Tuttavia, nel pomeriggio non si possono escludere nuovi temporali isolati, specie nelle zone collinari e montuose dell’interno. Ancora una volta saranno le aree costiere a godere del clima più stabile, con valori massimi tra i 30 e i 33.