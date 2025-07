“È uno scherzo?” No, dovrai pagare 70€ all’anno per tenere l’auto | Paga e zittisci, la nuova TASSA è servita

Cosa vuol dire che all’anno bisognerà pagare 70€ per riuscire a tenersi l’auto? Ecco la nuova tassa “nascosta”.

Oggi giorno non è facile riuscire ad acquistare un’auto e a mantenerla, per questo motivo sono molti coloro che alla fine optano o per i mezzi pubblici, oppure per alternative come monopattino, bici elettrica arrivando al noleggio dei mezzi giornalieri.

Insomma ognuno fa quello che può per riuscire a sbarcare il lunario e poter anche spostarsi da un luogo all’altro per raggiungere il luogo lavorativo e le altre mete di vita. C’è da dire che il discorso auto in questo periodo è abbastanza spinoso ma non soltanto per una questione di costi di mantenimento, quanto per il tipo di mezzo da acquistare.

Da qui al 2050, se le direttive europee non cambieranno, i cittadini dovranno dire addio alle auto a benzina e diesel a favore di quelle elettriche o comunque più sostenibili, con un’emissione di CO2 bassa o comunque pari a zero.

Come se già questa novità non fosse abbastanza difficile da digerire, ne potrebbe arrivare un’altra che ha fatto storcere il naso a molti. Ecco perché si parla di una tassa di 70€ all’anno per potersi tenere l’auto.

La rivoluzione per il tipo di auto che si ha a casa

In Italia sono molti i cittadini che hanno auto considerate vecchie o comunque maggiormente inquinanti, che non possono ancora cambiare perché non potrebbero permettersi il veicolo nuovo. A prescindere dalla vostra situazione economica però le nuove regole vanno in conflitto con questa decisione, motivo per cui il mercato dell’usato potrebbe andare a picco, come possiamo leggere da energycue.it, così come i vari rincari e ritardi di consegna penalizzerebbero la vostra scelta.

La strada è definita e a prescindere dal quando, si arriverà a un punto i cui i cittadini dovranno avere tutti auto recenti, tecnologiche e soprattutto poco inquinanti, per riuscire a salvaguardare il pianeta ma anche per mettersi in linea con le varie direttive europee vagliate o che saranno redatte.

La tassa che sta spaventando gli automobilisti

Chiarito il concetto che prima o dopo, tutti quanti dovranno adeguarsi alle nuove direttive in merito al settore automotive, come mai si parla di quella tassa di 70€ all’anno che dovrà essere pagata per potersi tenere l’auto? Come possiamo leggere da energycue.it, secondo quanto comunicato da byoblu.com, questa novità discussa dall’Unione Europea, potrebbe arrivare presto anche se per il momento è un’ipotesi che sta generando consensi da qualcuno e dubbi da altri.

In pratica, per spingere i cittadini ad acquistare un veicolo nuovo, potrebbero cambiare le regole in merito alla revisione delle auto con più di 10 anni. In pratica la revisione non verrebbe più fatta ogni due anni, ma ogni anno, obbligando quindi il cittadino a pagare i 70 euro ogni 12 mesi. Questa manovra, secondo Bruxelles ridurrebbe gli incidenti, aumenterebbe la sicurezza e diminuirebbe le emissioni, visto che tutti circolerebbero con mezzi di ultima generazione, per altri però viene vista come un’ennesima tassa nascosta ai danni di chi ha un reddito basso per cui un’auto nuova è esclusa e quindi pagherebbe di più di chi ha un reddito più alto. Voi cosa ne pensate?