INPS ALL’ATTACCO: ti tolgono 200€ al mese dalla pensione | Amara sorpresa a partire da agosto

Cosa vuol dire che l’INPS toglierà 200€ dalla pensione dei cittadini? Facciamo chiarezza.

Non è facile per nessuno riuscire ad andare avanti nella vita, che siate lavoratori, pensionati e soprattutto disoccupati. Soprattutto dopo l’arrivo della pandemia, sono stati molti i cittadini a essere stati colpiti sia a livello di salute che economico.

Molte aziende hanno dovuto chiudere non potendo più lavorare nel periodo del lockdown, così come molti si sono trovati in situazioni veramente di disagio. Da quel momento, piano piano, i cittadini hanno cercato di tirarsi su come meglio hanno potuto.

Di notevole aiuto sono stati anche i bonus e le varie agevolazioni che in ogni Legge di Bilancio vengono confermati, aggiornati o addirittura stilati da zero. La procedura per sapere se si è idonei o meno alla loro ricezione è sempre la medesima: presentare l’ISEE aggiornato al Caf e verificare in base al reddito, a cosa si ha diritto.

Eppure, per una fetta di pensionati questi mesi estivi si sono trasformati in un incubo, visto che si parla addirittura di 200€ che l’INPS vorrebbe indietro. Ma sarà proprio così? Facciamo chiarezza.

L’indennità Covid che ha aiutato molti cittadini

Per capire il motivo di questa richiesta da parte dell’INPS, per quanto doloroso, dobbiamo purtroppo fare un passo indietro ai tempi della pandemia. Ovviamente speriamo tutti di non tornare mai più a una situazione del genere, che per molto tempo ci ha fatto finire in un contesto a dir poco surreale.

A ogni modo, in quegli anni, l’INPS ha erogato un benefit di 150 euro o 200 euro una tantum ai pensionati, per aiutarli a superare quel periodo difficile. Quel benefit non era per tutti, in quanto bisognava avere dei requisiti ben precisi per poterlo ottenere.

La richiesta dell’INPS ai pensionati

Come mai quindi l’INPS vorrebbe prendere dalle pensioni dei pensionati addirittura 200€? Come riportano da financecue.it, questa notizia letta da ilfattoquotidiano.it, si riferisce ai pensionati che hanno ricevuto per sbaglio l’indennità di 150€ o 200€ durante il periodo del covid.

Dopo una recente analisi da parte dell’ente previdenziale, sono emersi i nomi di chi in realtà non avrebbe dovuto riceverli, percependo un reddito più alto di quello richiesto dall’ente. Motivo per cui da giugno i cedolini di questi pensionati hanno visto una decurtazione di 50€, in quanto l’ente riprenderà quei soldi ma fortunatamente in maniera rateizzata, anche perché per molti pensionati sarebbe un grave problema vedersi decurtare quella cifra così importante in una volta sola. Per qualunque chiarimento vi conviene comunque contattare l’INPS o il Caf di zona.