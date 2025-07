STOP ai call center invadenti: l’Italia dice BASTA e li blocca direttamente alla radice | Puoi tornare a rispondere

Come mai l’Italia dice basta ai call center invadenti? Ecco quali sono le norme che saranno attivate.

Ogni cittadino ormai lo sa molto bene, i call center sono diventati una presenza costante nelle loro vite e molto spesso invadenti. Mentre una volta si rispondeva al telefono con più leggerezza, adesso siamo tutti invasi dal dubbio, ogni volta che il numero che ci appare sul display non risulta essere registrato nella nostra rubrica.

Anche perché non sempre chi risponde dall’altra parte è realmente chi dice di essere, motivo per cui si finisce semplicemente a non rispondere più e a bloccare “come se non ci fosse un domani”. Anche perché a volte è bastato un “sì”, detto magari in un altro contesto, per vedersi attivare utenze mai volute.

Per non parlare delle truffe telefoniche, i cui falsi operatori, una volta conquistata la fiducia del cittadino, riescono a farsi dare dati sensibili, che potrebbero in seguito essere utilizzati con scopi illeciti.

Per questo sono molti i cittadini che guardano con speranza la notizia che a breve potrebbero dire addio ai call center invadenti, i cui numeri fasulli potrebbero essere bloccati direttamente alla radice.

Due scadenze ben precise per contrastare i call center fasulli

Come leggiamo da energycue.it, la Repubblica ha comunicato che Agcom avrebbe deliberato lo scorso 19 maggio, due scadenze ben precise che gli operatori telefonici dovranno rispettare. Entrambe servirebbero per bloccare lo “spoofing”, cioè quel fenomeno sempre in costante aumento che permetterebbe di camuffare il numero di telefono per farlo sembrare italiano, anche se la provenienza è estera.

Questi due stop saranno incentrati sui numeri fissi e sui numeri mobili. Il primo riguarderà le telefonate con prefisso 06 o 02, ma che in realtà provengono da reti straniere che con questo trucco cercano di rendere le chiamate più credibili e il secondo riguarda i numeri di cellulare che sembrano italiani ma che in realtà provengono da altri Stati. In questo caso però i controlli saranno più serrati in quanto bisognerà capire se un numero è realmente o meno in roaming e quando bloccarlo o no quindi. Ma da quando saranno attive queste due manovre?

Dite addio alle chiamate di call center invadenti

Ovviamente quando il call center svolge un lavoro legale e professionale, portando realmente benefici ai cittadini su quelli non c’è nulla da dire, sono gli altri, quelli invadenti che spesso si celano dietro a truffe, i più pericolosi. A tal proposito, grazie a queste due nuove strette messe in atto dal governo italiano, potreste presto dire addio a questi numeri truffaldini. Come riportano da energycue.it, saranno due le date per cui gli operatori telefonici dovranno mettersi in regola.

La prima partirà dal 19 agosto e da quel momento in poi gli operatori dovranno impedire che telefonate provenienti da un numero fisso straniero, possano assumere un numero italiano (spesso da 02 e 06) quando contattano il cittadino. La seconda data invece cadrà a novembre e da quel momento in poi gli operatori dovranno impedire la tecnica dello spoofing anche con la telefonia mobile, verificando quindi realmente se l’interlocutore si trova all’estero e sta semplicemente contattando per esempio un parente in Italia o se si tratta di operazioni fraudolenti ai danni dei cittadini italiani.