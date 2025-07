Ritiro ALIMENTARE immediato | Lo mangiamo tutti i venerdì a cena ed ora è un RISCHIO per la salute, controlla se è in frigo

È scattato il ritiro alimentare immediato, motivo per cui se ce l’avete in frigo non dovrete assolutamente mangiarlo.

Fare la spesa al supermercato, al discount, online, al mercato rionale e così via, non è soltanto un’azione obbligatoria da fare tutte le settimane, per una questione di sopravvivenza, ma è anche un momento di svago.

Concedersi quei minuti, magari da soli, con il proprio carrello e passare da una corsia all’altra è rigenerativo. Per questo motivo non dovreste mai andare a fare la spesa quando avete i tempi contati, in quanto non apprezzereste questo momento, nella maniera corretta.

Si guarda la lista e spesso si acquista tutto tranne quello che c’era riportato, succede spesso, anche perché tra i vari scaffali c’è ogni genere di leccornia, motivo per cui le idee su cosa preparare, abbondano.

Eppure, nonostante il cibo generi (o dovrebbe generare) gioia, molte volte questa fase di estasi, viene interrotta da comunicazioni come quella che vi stiamo per dare. È scattato infatti il ritiro alimentare immediato di questo prodotto che molti hanno in frigo, soprattutto per chi ancora segue questa dieta particolare il venerdì, per religione o per scelta.

Restare informati sempre e comunque

I controlli in Italia per quanto riguarda la distribuzione alimentare sono molto rigidi, proprio per evitare problematiche varie che potrebbero emergere a tavola. Purtroppo, capita che non sempre le procedure vengano rispettate ed è così che vengono diramate quelle allerte che potrebbero portare diversi problemi di salute.

Per questo motivo, fareste meglio a leggere tutte le mattine le varie comunicazioni rilasciate dal Ministero della Salute, oppure nella sezione delle news dei negozi dove vi recate di solito o analizzando le allerte emesse da, Il Fatto Alimentare, il quale dal 1° gennaio 2025, ha segnalato già 125 richiami, come riportato sul loro sito.

Non consumate questo prodotto

Ed è proprio, Il Fatto Alimentare che ha portato all’attenzione dei cittadini questo ritiro alimentare immediato, che ha generato scompiglio. Se ce l’avete in frigo non dovete assolutamente consumarlo.

Parliamo del salmone norvegese affumicato a marchio Despar, nelle confezioni da 50 grammi, 100 grammi, 200 grammi e 300 grammi, a marchio di identificazione RS 06026. Il motivo del ritiro è per il sospetto di presenza di Listeria monocytogenes, nei prodotti indicati. Per questo motivo, se ce l’avete in frigo, non dovete assolutamente consumarlo, ma dovete riportarlo nel punto vendita d’acquisto per ricevere il rimborso. Se l’avete purtroppo consumato, recatevi dal vostro medico di base per ricevere istruzioni sul da farsi, il quale vi dirà come dovrete comportarvi.