Nota come la MAIORCA della Toscana, è un posto tutto da vivere | Mare spettacolare e paesaggi da fiaba

Non tutti lo sanno ma esiste la Maiorca della Toscana che attira molti turisti per il suo mare spettacolare e per i paesaggi da fiaba.

Se è la spiaggia bianca, l’acqua cristallina e dei luoghi tutti da scoprire che state cercando per le vostre vacanze estive, allora non potete non andare a visitare Maiorca, l’isola più grande delle Baleari.

Questo luogo incantato è perfetto per chi sogna una vacanza da sogno. In un paradiso tropicale che viene bagnato dal Mar Mediterraneo. Il bello è che in questa isola non ci si deve andare soltanto in estate per apprezzare il clima mite, ma tutto l’anno. In quanto la sua temperatura permette viaggi anche fuori stagione, non per altro la chiamano “l’Isla del Sol”.

Non soltanto per le vacanze sono già moltissimi gli italiani che hanno deciso di trasferirsi, per farsi trainare dallo stile di vita pacato che questo luogo rilascia, non soltanto in pensione ma anche quando si è in cerca di nuove opportunità lavorative.

Se quest’anno però dovrete soprassedere per svariati motivi, potreste recarvi in quella che è stata definita come la Maiorca della Toscana. Dove il mare da sogno e i paesaggi da fiaba, vi daranno un piccolo accenno di quello che potreste trovare in “quella vera”.

Una vacanza all inclusive

Per chi invece quest’anno è intenzionato ad andare a visitare Maiorca vi conviene visitare i vari siti dei tour operator o andar direttamente in agenzia di viaggio. In quanto sono molteplici i pacchetti viaggio che prevedono delle offerte all inclusive per visitare questa splendida isola, pagando meno, godendovi tutto quello che di bello ha da offrire.

Parliamo di borghi che sono pieni di tesori e storia, così come le spiagge che ricreano quei panorami che sono degni di una cartolina. Così come i paesaggi verdi e incontaminati e quelle grotte incantate che racchiudono gli elementi perfetti per restituirvi una vacanza da sogno.

La Maiorca della Toscana

Se quest’anno non potete andare a visitare l’isola più grande delle Baleari, sappiate che in Toscana c’è quella che è stata definita come la Maiorca italiana. Potrebbe farvi perdere la testa proprio come “l’originale”. Parliamo del comune di Porto Azzurro dove ogni cosa vi stupirà, dalle spiagge mozzafiato, ai panorami stile cartolina. Arrivando alle passeggiate serali estive, ai divertimenti che il luogo offre e ai monumenti storici di punta, come il Forte San Giacomo e la Chiesa della Madonna del Carmine.

Anche Porto Azzurro quindi, come Maiorca, offrono una vacanza completa fatta da quel mare stupendo. Dai paesaggi tipici del mediterraneo, dal buon cibo, dal relax e da quegli eventi che vi faranno divertire e passare una vacanza indimenticabile.