Napoli messa KO, Firenze è la nuova regina della MOZZARELLA | Questo posto ne è la prova

Cosa vuol dire che Napoli sarebbe stata messa KO dalla nuova regina della mozzarella presente a Firenze?

La mozzarella diciamocelo, è uno degli alimenti che maggiormente è presente sulle nostre tavole, visto le varietà di ricette e piatti che possono essere prodotti con questo formaggio.

Per non parlare del fatto che questi bocconcini soffice bianchi, carichi di latte possono essere gustati anche a crudo. Andiamo matti in estate della semplice ma deliziosa caprese, in quanto pomodoro, mozzarella, origano, olio e sale si sposano tra di loro in maniera perfetta.

Naturalmente quando pensiamo alla mozzarella, ci viene in mente subito Napoli, in primis, perché questo formaggio è uno degli elementi chiave che restituiscono la pizza come solo noi italiani sappiamo fare.

Eppure in questi giorni si parla di una nuova regina della mozzarella che si è spostata da Napoli a Firenze. Che cosa vorrà dire?

La nascita della mozzarella

La mozzarella è un formaggio tipico italiano, le cui origini risalgono fin dai tempi del Medioevo, intorno al XII secolo. Il suo nome deriva proprio dal termine “mozzare”, per via dell’azione di tagliare o strappare la pasta filata durante la sua produzione. La produzione di questo formaggio è legata all’introduzione dei bufali nel sud Italia, soprattutto in Campania, le cui zone paludose sono ideali per il loro allevamento.

Tradizionalmente questo formaggio viene prodotto da latte di bufala ma come sappiamo molto bene oggi, viene prodotto anche con latte vaccino. A prescindere da questo, la mozzarella è un prodotto caseario che presenta una storia antica, lunga e molto affascinante che mette in risalto la nostra tradizione culinaria, soprattutto la Campania. Tante ricette oggi giorno vengono create ed enfatizzate grazie a questo formaggio, ma sicuramente la pizza Margherita è il primo piatto a cui pensiamo quando si parla di mozzarella, non credete?

La mozzarella: da Napoli a Firenze

Come mai si vocifera che la regina della mozzarella non sia più a Napoli ma a Firenze? Questa affermazione nasce dall’evento che si è concluso qualche giorno fa a Firenze, come riportano dal firenzetoday.it, precisamente a La Limonaia di Villa Strozzi. La quale ha ospitato il “Bufala Food Festival”, un inedito evento culinario la cui protagonista era appunto la mozzarella di bufala.

L’evento gratuito permetteva di assaporare questo formaggio in tutte le sue forme, passando: dalla pizza, alla mozzarella in carrozza, alla zizzona di Battipaglia e così via. Tutto ciò a dimostrazione del fatto di come la mozzarella sia ormai non sono nazionale ma anche internazionale. Potendola assaporare in tutto il suo gusto non soltanto nella città natale della pizza ma un po’ ovunque, perfino nella Culla del Rinascimento.