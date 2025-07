Molti ignorano che in Toscana ci sia una PICCOLA NORVEGIA | Qui fiordi ad ogni angolo, manca solo l’Aurora Boreale

Non tutti ne sono a conoscenza ma in Toscana esiste una piccola Norvegia, dov’è possibile vedere i fiordi a ogni angolo, manca solo l’Aurora Boreale.

Quando arrivano le vacanze estive fantastichiamo sempre su mete sensazionali da andare a visitare. Conosciamo praticamente tutto a memoria di quello Stato, durante l’anno abbiamo letto mille guide turistiche, seguito i vari travel blogger e conosciamo l’orario di ogni singolo volo.

Durante l’anno creiamo il nostro salvadanaio con i soldi per le vacanze estive e iniziamo con i migliori propositi, ma lo sappiamo, gli imprevisti della vita ci mettono di fronte a delle scelte e così quando arriva il momento di “fare cassa”, scopriamo purtroppo che la cifra rimasta non ci permette di andare poi chissà quanto lontani.

Così un po’ delusi e amareggiati capiamo che il viaggio dei nostri sogni in Norvegia slitterà al prossimo anno (forse), ma che troveremo sicuramente mete altrettanto belle che richiedono un dispendio economico inferiore.

Per questo motivo non tutti lo sanno ma in Norvegia esiste quella che è stata definita come la “piccola Norvegia” della Toscana, dove i fiordi sono di casa e a mancare all’appello è soltanto l’Aurora Boreale.

Quando partire per la Norvegia

Se finalmente questo è l’anno della svolta per voi e il vostro sogno di visitare la Norvegia si è concretizzato, grazie ai vostri risparmi raggiunti nel corso degli anni, sappiate che prima di andare a fare i biglietti dovrete valutare il periodo migliore per voi.

Infatti, se sono i fiordi che volete ammirare, allora dovreste partire tra maggio e settembre, in quanto sarete avvolti dal clima mite e dalle giornate lunghe tipiche del luogo. Se invece è l’Aurora Boreale quella che state aspettando, allora dovreste partire tra novembre e marzo, in quanto, questo fenomeno impareggiabile si verifica nei mesi invernali soprattutto al nord del paese. Una volta analizzato questo, potrete non solo prenotare ma anche pianificare la vostra vacanza nei minimi dettagli.

Dove trovare la piccola Norvegia toscana

Se quest’anno volete passare una vacanza indimenticabile e non potete andare nello Stato dell’Aurora Boreale, potreste andare in Toscana a cercare la “piccola Norvegia” italiana, grazie alla quale vi sentirete un po’ norvegesi senza aver lasciato il paese.

Parliamo di Argentario, uno splendido promontorio situato sulla costa in provincia di Grosseto che con quell’aspetto frastagliato ricorda molto lo spettacolo che i fiordi in Norvegia regalano al turista arrivato per ammirarli. Qui è possibile inoltre trovare due località turistiche molto frequentate: Porto Ercole e Porto Santo Stefano, in quanto grazie al clima mite, questi luoghi sono ideali da frequentare durante tutto l’anno.