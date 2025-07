INPS regala 630 euro in più: non è la quattordicesima, è ANCORA MEGLIO | Questo il modo per averli

In arrivo un’entrata extra erogata direttamente dall’Inps, ben 630 euro per gli italiani.

Sono in tanti ad attendere l’arrivo di luglio soprattutto per un motivo ben preciso: la quattordicesima. Questa volta però, questo mese porta con sè un’altra buona notizia.

Si tratta di un accredito inaspettato che prevede ben 630 euro direttamente sul conto. Nessuna domanda da compilare e nessun modulo da scaricare, tutto avviene in modo automatico.

Soprattutto per chi percepisce un importo basso, questo rappresenta un valido aiuto che arriva in un momento particolare dove i rincari si fanno sempre più sentire.

C’è chi la utilizzerà per pagare bollette in sospeso, chi per qualche visita medica rimandata e chi semplicemente per affrontare con più serenità le spese quotidiane.

Una somma extra

Come anticipato, non è la quattordicesima la somma che ben presto sarà erogata ma è qualcosa di già previsto, poco conosciuto, ma molto concreto e, per molti, anche più vantaggioso. In particolare, è rivolto ai pensionati, una delle fasce più deboli della popolazione. La notizia dell’aumento a luglio per alcuni pensionati si è già diffusa ma c’è ancora molta confusione a riguardo. Per questo occorre fare chiarezza.

Come riporta Adnkronos, la somma extra non sarà rivolta a tutti i pensionati ma solo ad una determinata categoria. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

630 euro erogati dall’Inps: i dettagli

Nello specifico, il pagamento che arriverà a luglio, è destinato ai pensionati con un reddito molto basso. La norma in particolare, prevede l’accredito semestrale per chi ha un trattamento pensionistico che rientra in una specifica fascia. Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 25 marzo 1998, riguarda i pensionati che percepiscono un una pensione superiore al 2% del minimo ma inferiore al 15%. Questi riceveranno due pagamenti semestrali, uno a gennaio e uno a luglio.

A luglio riceveranno fino a 630 euro netti, un importo che viene erogato in un’unica soluzione, invece di una distribuzione mensile. Come anticipato i beneficiari sono titolari di trattamenti minimi. Tra le principali fasce sono incluse: la pensione di vecchiaia contributiva. a cui si accede a 71 anni con solo 5 anni di contributi; l’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto con 5 anni di contribuzione e la pensione di reversibilità parziale. Chi rientra in queste categorie troverà quindi un importo netto fino a 630 euro nel cedolino INPS della pensione di luglio 2025, che rappresenta il saldo della pensione da gennaio a giugno e l’aggiunta della tredicesima. Come detto in precedenza, il pagamento è automatico, ma è sempre consigliabile controllare tramite il portale MyINPS per verificarne l’accredito.