Addio slot machine nei bar: la mossa che sta SCONVOLGENDO l’Italia | Arriva la reazione assurda

Come mai si parla di addio alle slot machine nei bar in Italia? Facciamo chiarezza in merito.

Il gioco d’azzardo legale, se praticato per divertimento con gli amici una volta ogni tanto, magari durante una serata al Casinò, non è un problema. Diventa pericoloso quando si trasforma di dipendenza, come per tutte le cose, il troppo stroppia.

Così si parla di ludopatia, cioè la “dipendenza comportamentale caratterizzata dall’incapacità di resistere all’impulso di giocare, nonostante le conseguenze negative”, come riporta AI Overview. Purtroppo questo scenario si sta verificando spesso in molti casi, i quali non riescono più a fermarsi, arrivando a perdere tutti i propri averi, mettendo in difficoltà sia se stesso che la propria famiglia, molto spesso colpita dai debiti da pagare.

Quando si verifica questo, come succede per molte dipendenze, soltanto un aiuto esterno messo in pratica dai professionisti può aiutare il cittadino a uscirne. L’importante è capire di non essere soli e soprattutto di potercela fare, seguendo un percorso terapeutico adeguato, a riprendere in mano la propria vita.

Per questo motivo sono parecchi i cittadini che hanno letto con curiosità la possibilità di dire addio alle slot machine dai bar. Ecco perché si sta parlando di questa evenienza e perché questa decisione ha diviso l’opinione pubblica.

Le parole del nonno d’Italia

A dimostrazione di quanto l’aumento dei casi di ludopatia sia un argomento serio, a scendere in campo per cercare di fare ragionare i cittadini ci pensa anche il nonno più amato d’Italia, cioè Lino Banfi, il quale di recente è apparso in un famoso spot di un brand noto, ricordando: “Il gioco deve essere uno sfizio, non un vizio!”, intimando quindi di giocare in maniera responsabile.

Per questo motivo bisognerebbe sempre mettersi dei paletti per auto-regolarsi, senza cadere nell’illusione di poter cambiare la propria vita, giocando in maniera compulsiva. Anche perché come ha rivelato Don Enzo Capitani, direttore della Caritas, la ludopatia è una delle dipendenze più insidiose, capace di distruggere non soltanto il cittadino stesso ma anche tutta la sua famiglia, come riportano da energycue.it.

Il caso delle slot machine

Le slot machine sono uno strumento molto pericoloso se utilizzato senza freni dai cittadini, i quali illusi dalla speranza di vincita facile, giocano cifre molto elevate, rischiando di finire lo stipendio nel giro di mezz’ora. Per questo sono moltissimi i bar e locali che stanno adottando misure per limitare questo crescente problema.

La campagna SlotMob nata nel 2013, vuole sensibilizzare proprio questa tematica, tant’è che il Comune di Grosseto ha deciso di aderire a questa iniziativa, promuovendo l’eliminazione delle slot machine dai suoi locali pubblici, come riportano da energycue.it. Non si sa quindi se prima o dopo, tutti i bar o locali diranno addio alle slot machine, ma di certo, l’opinione pubblica è rimasta colpita da questa decisione, con chi approva e chi no. Che dire, a prescindere da cosa succederà, giocate responsabilmente.