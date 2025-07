Divieto in strada, se hai questo alimento in auto ti MULTANO | Pensavi fosse innocuo e invece ti mette nei guai

Veramente se ti trovano con questo alimento in auto ti possono multare? Facciamo chiarezza in merito.

“La Legge non ammette ignoranza”. Questa affermazione bisognerebbe farsela tatuare, in quanto, bisognerebbe sempre essere informati sulle varie normative che regolano il nostro Paese o gli Stati esteri, in quanto ognuno ha le proprie regole.

Normative che a noi potranno anche farci sorridere, ma che in realtà sono molto importanti per quel paese, motivo per cui, dovremmo sempre sapere cosa possiamo e non possiamo fare, non soltanto a “casa nostra”, ma anche da chi ci ospita in modo temporaneo o definitivo.

Molte volte sentiamo cittadini ammettere di aver compiuto quel gesto in buona fede, in quanto non erano minimamente al corrente che esistesse una disposizione anche su quell’argomento. Eppure, se siete colti a infrangere la legge, che l’abbiate fatto in maniera conscia o inconscia, le conseguenze dovrete comunque pagarle.

Ecco perché non tutti lo sanno, ma se dovessero pizzicarvi a trasportare questo alimento, vi potrebbero fare una multa anche molto salata. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le leggi curiose in giro per il mondo

Aprendo un attimo una breve parentesi, per farvi capire quanto sia importante essere di mente aperta e non dare mai nulla per scontato, vogliamo riportarvi qualche legge che noi possiamo anche considerare curiose, ma che in realtà per i cittadini di quello Stato sono normali come per noi lo sono le nostre.

Come riportano da pisa.unicusano.it, per esempio in Svizzera è vietato tirare lo sciacquone dopo le 22 per non disturbare i vicini, così come a Dubai è vietato baciarsi in pubblico, negli Stati Uniti è vietato mangiare il Kinder Sorpresa, così come a Singapore vieni multato se mastichi il chewing gum. I divieti sono anche per alcuni nomi che non possono essere dati ai bambini così come azioni comuni come starnutire in pubblico e così via.

Vietato trasportare questo alimento

Oltre a tutto questo, voi lo sapevate che questo alimento non potete trasportarlo se non volete avere problemi e peggio ancora ricevere una multa? Ebbene, sono molti che quando vanno in vacanza all’estero, per paura di non trovare i propri cibi preferiti li mettono in valigia. Se questa estate andrete in Australia e dovessero pizzicarvi con un barattolo di miele nella valigia o nell’auto, saranno dolori per voi.

Come possiamo leggere da mobilitasostenibile.it, dall’Australia prendono molto sul serio le biosicurezze, non tollerando l’ingresso nel loro Stato di prodotti che potrebbero minacciare il loro ecosistema locale. Il miele è bandito perché potrebbe contenere spore, parassiti e batteri e per trasportarlo serve un permesso commerciale speciale che i turisti non possono avere. Se dovessero trovarvi un barattolo in valigia, potreste ricevere una multa di circa 370€, decisamente meglio informarsi, non credete?