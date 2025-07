I tuoi figli sono troppo GRANDI | Ecco la scusa con cui lo Stato ti cancella il bonus, addio detrazioni e aiuti

Se hai i figli troppo grandi, dovrai dire addio a quel bonus che molti aspettavano. Non tutti saranno felici di questa notizia.

Sono molti i cittadini che stanno vivendo dei periodi abbastanza difficili, in quanto i rincari hanno colpito un po’ tutti ed è faticoso riuscire a sopravvivere alle sfide che la vita ci mette davanti.

Soprattutto chi ha perso il lavoro, fa ancora più fatica, motivo per cui i cittadini, soprattutto coloro che dispongono di un reddito basso, sperano sempre nei vari bonus e agevolazioni vari, disponibili nella Legge di Bilancio.

Questi aiuti ovviamente non sono disponibili per tutti, in quanto ognuno di essi ha dei requisiti ben precisi che il cittadino deve soddisfare per poter ricevere l’indennizzo previsto dall’INPS.

Eppure non tutte le famiglie saranno felici, in quanto coloro che hanno figli troppo grandi non riceveranno più questo bonus che era uno tra i più ambiti. Ecco di quale detrazione stiamo parlando.

Gli aiuti previsti per le famiglie con figli

Nel 2025 sono molteplici gli aiuti messi a disposizione dall’INPS per le famiglie con figli, riportati nella Legge di Bilancio. Per citarvene qualcuno, non possiamo non nominare l’Assegno Unico Universale, il Bonus nuovi nati, il Bonus nido, il Bonus di 500 euro per lo sport e le attività extrascolastiche, così come la Carta del Merito e così via.

Per ognuno di questo e per tutti gli altri previsti, dovrete avere l’ISEE sempre aggiornato e dovrete presentarlo al Caf di zona, i cui operatori vi illustreranno di volta in volta a quali aiuti potreste accedere, in base alla vostra situazione reddituale e familiare. Ci sono alcune agevolazioni che vi saranno concesse in automatico in base ai vostri requisiti e altri per i quali dovrete fare domanda.

Il bonus non più previsto

Tra i vari bonus previsti ci sono anche quelli che sono stati cancellati, con grande dispiacere dei cittadini. Tra questi c’è anche quello che molte famiglie con figli grandi aspettavano ma che purtroppo non potranno più richiedere. Come leggiamo da financecue.it, pare che a essere eliminati saranno i bonus per i familiari a carico (con alcune eccezioni), soprattutto per coloro che hanno figli non conviventi di età superiore ai 26 anni, che sono comunque inclusi nel calcolo dell’ISEE.

Questa norma non coinvolgerà tutti i cittadini, visto che ci saranno comunque delle restrizioni. Da come si evince, a perdere definitivamente la detrazione saranno tutte le famiglie con figli di oltre 30 anni considerati comunque a carico, vedendosi decurtare anche 80 euro in meno sul proprio cedolino. In merito alle eccezioni di cui vi parlavamo prima, le famiglie con figli disabili continueranno a ricevere il bonus in maniera regolare, a prescindere dall’età dei figli a carico.