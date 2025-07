IMU RIMBORSABILE: chi ha questi requisiti può ricevere indietro TUTTI i soldi versati | Questi i fortunati

Ecco come riuscire a ottenere il rimborso per l’IMU se hai questi requisiti. Facciamo chiarezza in merito.

L’IMU, l’Imposta Municipale Unica, è una tassa a livello comunale che si applica sul possesso di immobili sul territorio nazionale, che essi siano fabbricati, terreni o aree fabbricabili.

La cifra finale è diversa da caso a caso, in quanto l’imposta è composta dall’aliquota di base definita comunque dall’amministrazione comunale, la quale deve comunque seguire un determinato range e dal tipo di immobile per il quale bisogna pagare il tributo locale.

Tendenzialmente sono tenuti a pagare questa tassa i proprietari o titolari di diritti reali, i locatari che sfruttano un leasing immobiliare o concessionari delle aree demaniali e il coniuge assegnatario dell’immobile in fase di separazione legale. Ricordiamo che da disposizioni aggiornate, l’abitazione principale è esente dal pagamento dell’imposta, a eccezione degli immobili che rientrano nelle categorie catastali considerate “di lusso”, quindi A/1, A/8 e A/9.

Eppure non tutti sanno che in questo caso e con questi requisiti, il cittadino può ottenere il rimborso dell’IMU. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come si paga l’IMU

Come dicevamo, il calcolo dell’IMU si basa su fattori molteplici e la cifra finale non è uguale per tutti, ma il pagamento finale è invariato per tutti. Una volta ricevuta la documentazione con la cifra da pagare, dovrete utilizzare il modello F24, utilizzando i codici specifici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il cittadino potrà decidere se pagarlo in due rate: con un acconto da versare entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre, oppure pagare tutto in un’unica rata entro il 16 giugno. L’F24 potrete pagarlo o tramite il servizio “F24 Web” dell’Agenzia delle Entrate, per il quale dovrete autenticarvi con lo SPID, CIE o CNS, oppure tramite la vostra home banking o sportello bancario/postale.

Chi ha diritto a ricevere il rimborso dell’IMU

Nonostante il pagamento dell’IMU sia obbligatorio per chi dispone di una delle proprietà che vi abbiamo citato, in questo caso specifico, se avete questi requisiti, potrete ottenerne il rimborso. Come possiamo leggere da ispacnr.it, pare essere arrivata una svolta clamorosa per moltissimi proprietari immobiliari italiani che hanno subito un’ingiustizia, e a deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.18940 del 10 luglio 2025.

Ebbene, come da sentenza, i proprietari di immobili che hanno subito un’occupazione illecita, quindi un’occupazione abusiva, non solo non sono tenuti a versare l’IMU, nel momento in cui hanno presentato regolare denuncia, in più, posso richiedere il rimborso delle somme che hanno già versato per gli anni precedenti. Sicuramente una svolta molto attesa.