Da questo borgo toscano si assiste al TRAMONTO più spettacolare al mondo | Guai a mancare venerdì

Se desideri ammirare uno spettacolo mozzafiato, non perderti questo splendido tramonto in Toscana.

La Toscana è una terra magica nata per incantare. I suoi paesaggi da cartolina, i borghi arrocati e gli immensi vigneti, fanno da cornice a tramonti che lasciano senza fiato.

E’ difficile non rimanere affascinatati da tanta bellezza soprattutto quando il sole cala sui campi o dietro le colline.

La luce diventa protagonista e il cielo si colora di sfumature incredibili che vanno dal rosso all’arancio intenso. Un mix di colori in grado di catturare chiunque.

Sembra quasi di assistere ad un dipinto in tempo reale. Per questo, osservare un tramonto in Toscana vuol dire vivere un’esperienza che regala immensa bellezza e allo stesso tempo una quiete unica.

Un tramonto che diventa magia pura in questo borgo

Se sei un’amante dei tramonti, sicuramente dovresti segnare questa data sul calendario e non perderti questo evento unico. Venerdì 25 luglio, al Lago di Massaciuccoli, si è tenuto uno degli spettacoli naturali più emozionanti dell’estate: il tramonto dalla Massaciuccoli Romana. Un’escursione serale organizzata tra storia, natura e silenzio, che ha accompagnato i partecipanti lungo i suggestivi camminamenti in legno che abbracciano lo specchio d’acqua. Si è partiti dai campi coltivati, con lo sguardo che si apre verso la costa e i rilievi vicini. Per poi addentrarsi all’improvviso in un ambiente completamente diverso, fatto di paludi, canneti e paesaggi acquatici. Il percorso ha portato fino alla storica Villa dei Venulei, cuore dell’antica Massaciuccoli Romana. Dove ci si è fermati per una piccola cena al sacco, aspettando l’arrivo del sole al tramonto.

Dalla terrazza panoramica della villa, c’è stata la possibilità di assistere a un momento raro e prezioso: il cielo che lentamente cambia colore, tingendo il lago di riflessi dorati, rossi e viola, mentre la luce si spegne e lascia spazio alla sera. Un attimo sospeso, in cui la natura e la storia sembrano incontrarsi per raccontare insieme una fiaba.

Un luogo con origini antiche

Il Lago di Massaciuccoli si trova in provincia di Lucca ed è un lago costiero della Toscana. Fa parte di un parco naturale ed è anche un’oasi della LIPU Massaciuccoli romana. In passato, è stato un importante centro della Versilia antica. Il complesso è stato fondato agli inizi del I secolo d.C. e ha attraversato diverse fasi di vita. Grazie agli scavi archeologici degli ultimi anni è tornato alla luce questo gioiello nascosto che comprende l’edificio con mosaico e la villa dei Venulei.

All’interno del Padiglione espositivo “G. Lera”, insieme alle strutture, è esposta una piccola raccolta di reperti che racconta la vita quotidiana dell’insediamento tra il I e il VI secolo d.C. E’ possibile visitarlo dal giovedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 13.00, il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 18.00.