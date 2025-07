Sembra di essere in Francia e invece è in provincia di Livorno | Si tratta del BORGO DEI SILENZI, qui è tutto magnifico

Altro che folla e caos, quest’estate organizza una visita al borgo dei silenzi e resterai letteralmente senza parole.

Lontano dalle mete gettonate, dalle località sovraffollate e dalle spiagge gremite di gente, si può davvero staccare la spina.

Chi viene qui non vuol più andare via: si respira un’aria magica.

L’atmosfera è unica e suggestiva e qui ci si può permetter di ascoltare solo i propri pensieri e il cuore.

Scopri dove si trova l’autentica oasi di pace e di benessere italiana.

Borgo dei Silenzi, dove andare per lasciarsi stupire dalla quiete

Stanno per arrivare le tanto agognate ferie e la maggior parte delle persone che possono organizzare una gita fuori porta o un viaggio, vorrebbe trascorre le giornate tra arte, mare pulito, divertimento e cultura. Alcuni però vorrebbero solo staccare la spina e cercare un luogo più tranquillo possibile. Del resto è molto complicato riuscire a rilassarsi e a ritrovare le energie spese durante l’anno tra caos e folla. Per chi è alla ricerca di una dimensione di puro relax esiste una meta perfetta.

Si tratta di un luogo ameno, immerso nel cuore del Bel Paese. Se anche tu sei alla ricerca di un posto magico e unico nel suo genere, allora ti suggeriamo di visitare il borgo dei silenzi. Scopri dove si trova e organizza una visita per vedere con i tuoi occhi questo posto speciale: rimarrai senza parole!

Dove regnano bellezza autentica e pura tranquillità

Il paesino di cui parliamo si trova nella regione Toscana e più precisamente nell’alta Maremma. Il nome del borgo deriva da quello di un insediamento militare dei Bulgari che furono alleati dei Longobardi. Questo posto infatti è stato cruciale durante la storia, perché qui sbarcarono le truppe bizantine provenienti dalla Sardegna, come si legge su wikipedia. Il nome del borgo toscano è Bolgheri, una frazione del comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

Ci sono tante buone ragioni per visitare Bolgheri. La prima e senz’altro rappresentata dal fatto che è una vera e propria oasi di pace. Le attrazioni del luogo infatti sono il Castello, l’iconico Viale dei cipressi. la chiesa dei santi San Giacomo e Cristoforo e, soprattutto, il Rifugio Faunistico, un’area ampia 500 ettari, riconosciuta dal WWF per via della fauna locale e per presenza di antichi ginepri, pini, canneti, lecci e frassini. Inoltre a Bolgheri è possibile gustare alcuni vini tipici, di grande pregio e che riportano la denominazione Bolgheri DOC. Tra questi ci sono il famoso Sassicaia, il Vermentino, il Sauvignon, il Rosso e il Rosso superiore. Insomma, una visita di Bolgheri è un modo speciale per staccare la spina e lasciarsi andare al puro relax.