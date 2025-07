Ma è vero?! Il GAS aumenta anche D’ESTATE | Ecco le cifre ufficiali, allarme in tutta l’Italia

Ma veramente il gas aumenta anche d’estate restituendo ai cittadini una bolletta più alta? Facciamo chiarezza.

I rincari ormai lo sappiamo, ci sono e da mesi ormai, motivo per cui i cittadini stanno cercando di correre ai ripari, cercando di risparmiare il più possibile, anche se non è sempre facile.

Anche perché in alcuni contesti per quanto si possa provare a dimezzare i costi, in realtà non dipende dal cittadino, visto che gli aumenti arrivano “dall’alto”. Come per esempio il costo di elettricità, gas e così via.

L’unica cosa che la popolazione può controllare è cercare di utilizzare con parsimonia elettrodomestici e dispositivi vari, nonché scegliere dei gestori che presentano offerte più convenienti con cui appoggiarsi.

Eppure, nonostante in molti fossero convinti che in estate avrebbero risparmiato per quanto riguardava la bolletta del gas, dovranno purtroppo ricredersi, visti quegli aumenti che hanno generato un allarme in tutta Italia.

La comunicazione di Arera

In inverno e in estate i consumi sono sempre differenti, in quanto sono sempre alti ma in contesti specifici. Per farvi un esempio, in inverno, la bolletta del gas schizza alle stelle per l’utilizzo dei termosifoni, mentre in estate si parla maggiormente di elettricità, per via dell’utilizzo di condizionatori e ventilatori.

Questa estate invece i cittadini dovranno ricredersi in quanto riceveranno una bolletta corposa anche per il gas e a rivelarlo sono da Arera con quella comunicazione ufficiale che colpirà oltre 6 milioni di italiani, dovendo così mettersi l’anima in pace sul fatto che saranno mesi all’insegna delle bollette esorbitanti.

L’aumento della bolletta del gas

La domanda quindi sorge spontanea, perché anche in estate la bolletta del gas aumenterà, allarmando tutta l’Italia? Ebbene, come vi abbiamo anticipato a riportare questa comunicazione sono i dati rilasciati da Arera, riportati da lagazzettadiviareggio.it.

I dati parlano chiaro l’aumento sulla bolletta del gas c’è stato, basta vedere i prezzi riportati da Ansa, nel mese di giugno i quali sarebbero saliti dell’1,7% e da come si può leggere non basta spegnere il condizionatore per pagare meno, visto che il discorso è differente. Secondo Arera infatti, il problema riguarderebbe il rialzo delle quotazioni date all’ingrosso, facendo aumentare il prezzo delle materie prime fino a 39,14 euro per megawattora. Secondo l’esempio riportato, un cliente medio andrebbe quini a spendere 109,85 centesimi al metro cubo con un aumento dell’1,7%. Una cifra elevata se pensiamo che il mese scorso, la situazione era nettamente differente. Cosa succederà con le prossime bollette è ancora presto per dirlo.