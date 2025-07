UFFICIALE: usare il Bancomat COSTA SEMPRE DI PIÙ | Pensavi fosse gratis? Ora il caffè conviene pagarlo in contanti

Non tutti ne sono a conoscenza ma gli aumenti del bancomat sono sempre più rilevanti, tant’è che molti preferiscono pagare il caffè in contanti.

Siamo abituati ormai da tempo a pagare tutto con la carta di debito, che sia quella della banca o quella della posta e così via, in quanto è diventato tutto più comodo. Siamo sempre sicuri di poter pagare la cifra richiesta, senza il rischio di restare senza contanti.

Così come la sicurezza di non doversi portare troppi soldi dietro, in quando basta avere la carta con sé oppure lo smartphone e pagare in totale tranquillità. Ovviamente come succede sempre quando utilizziamo la tecnologia, bisogna prestare attenzione alle truffe che potrebbero sempre colpire i cittadini.

Se da una parte quindi bisogna prestare sempre molta attenzione a come si utilizzano questi metodi di pagamento digitale, dall’altra sono un ottimo metodo per avere sempre una tranciabilità dei movimenti, in modo da contrastare l’evasione fiscale.

Non tutti sanno però di quegli aumenti nell’utilizzarlo per cui molti potrebbero optare per tornare ai contanti quando pagano il caffè al bar. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le commissioni da tenere in considerazione

Ogni cittadino possessore di carta di debito, Postepay, carta di credito e così via, deve sapere di preciso quando pagherà di commissioni sia durante l’utilizzo, che in caso di prelievo e soprattutto se il prelievo avviene in uno sportello differente dal proprio istituto.

Ognuno impone dei costi ben precisi e con la maggior parte dei nuovi contratti, è previsto anche un canone mensile o annuale, per il possesso della carta, che potrebbe aumentare ogni volta che viene apportata una modifica significativa al contratto. Vi iniziamo ad accennare che dal 1° luglio 2025, sono state aggiornate le commissioni bancarie. Sicuramente non faranno piacere a molti, ecco di cosa stiamo parlando.

Gli aumenti dal primo luglio 2025

Purtroppo è tutto vero dal 1° luglio 2025, nuovi aumenti interesseranno i cittadini che utilizzeranno il circuito Bancomat. Come letto su energycue.it, secondo quanto riportato da Sky TG 24. Il prelievo classico di contanti resta fermo a 0,47€, il problema sorge sulle commissioni dei pagamenti elettronici, soprattutto online. Le novità sono state comunicate a banche e operatori, in quanto saranno introdotti nuovi scaglioni e nuove percentuali, che non sarà più unica, ma variabile in base al pagamento.

Per farvi qualche esempio: sotto i 5€, le carte e le app pagheranno lo 0,1% di commissioni, mentre quelle aziendali arriveranno allo 0,7%. Salendo poi allo 0,2% per spese dai 5 ai 24,49 euro e così via. Non si parla quindi di aumenti che coinvolgono direttamente i cittadini che utilizzano per esempio la carta al supermercato. Visto che queste nuove tariffe colpiscono le banche e gli intermediari, questi potrebbero comunque far pagare una cifra in più all’utente finale o l’esercente. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito.