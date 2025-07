Sembra di essere in Calabria ma è a due passi da Livorno | Si tratta della SPIAGGIA MAGICA, qui il mare è di color smeraldo

Una delle spiagge più belle della Toscana si trova in questo meraviglioso luogo, chiunque arrivi ne rimane affascinato.

La Toscana è nota per il suo patrimonio artistico, per i suoi paesaggi incantevoli e i borghi ricchi di storia, ma ciò che molti scoprono solo visitandola è quanto sia straordinario anche il suo litorale.

Le coste toscane, affacciate sul Mar Tirreno, offrono scenari mozzafiato, spiagge che nulla hanno da invidiare a quelle del Sud Italia e un mare sorprendentemente cristallino.

Ogni anno, migliaia di turisti scelgono proprio questa Regione per le loro vacanze al mare. In questa terra infatti sono tantissime le calette nascoste, le acque turchesi e gli scorci meravigliosi.

Ma c’è un luogo in particolare, poco distante da Livorno, che lascia senza parole chi lo visita per la prima volta. Un tratto di costa che, per il colore smeraldo dell’acqua, viene spesso paragonato alle coste della Calabria.

Un mare di colori sotto l’azzurro smeraldo

Situata lungo l’entroterra a sud di Livorno, si trova un luogo dove il mare è trasparente, con fondali rocciosi ideali per chi ama fare snorkeling. In molti la chiamano proprio la “spiaggia magica”. Stiamo parlando della Riserva naturale di Calafuria. La meravigliosa scogliera di Calafuria è un tratto di costa di 3 km a sud di Livorno dove la falesia di arenaria si erge imponente dal mare verso il verde delle colline retrostanti. Una zona con un elevato valore paesaggistico e naturalistico, dove i fondali scendono repentinamente fino a 52 metri facilmente raggiungibili sia dalla costa che in gommone. E’ il luogo ideale per chi è appassionato di diving o immersioni subacquee.

Le acque cristalline antistanti la scogliera sono un angolo di natura marina che vi sorprenderà. Qui, l’azzurro profondo venato di smeraldo del mare livornese si svela in tutta la sua magnificenza, offrendo rifugio a un’infinità di specie ittiche: saraghi, dentici, orate, barracuda, aragoste, molluschi, cefalopodi, oltre ovviamente a tutti i classici rappresentanti della fauna di fondo, che in questa zona brilla per varietà e quantità.

La colonia corallina

Arrivati intorno ai 20 metri di profondità, tra spugne e gorgonie, vi è una meravigliosa scogliera dominata dal coralligeno scende fino a 40 metri, quasi in verticale, verso un fondale sabbioso. Lungo le pareti, un’infinità di anfratti, canaloni, grotte e spaccature offrono riparo agli organismi che preferiscono ambienti meno luminosi. Questo è l’habitat del Corallo Rosso (Corallium Rubrum) livornese, una delle poche popolazioni costiere d’Italia, diversa per densità, forma e caratteristiche persino da quelle limitrofe, elbane e francesi.

Un ecosistema marino straordinario che ancora oggi continua ad essere oggetto di studi e ricerche da parte della comunità scientifica, con particolare attenzione proprio alla colonia di corallo rosso e ai fenomeni che l’hanno influenzata nel corso degli anni.