Caldo da RECORD: ecco le 10 città italiane dove vivere è diventato IMPOSSIBILE | C’è chi ha venduto subito casa

Ecco quali sono le 10 città italiane per cui il caldo da record impedisce quasi di viverci.

L’estate è sempre stato il periodo dell’anno dove indossavamo il dress code leggero e frizzante, mangiavamo gelati e insalate di riso e facevamo le passeggiate la sera in riva al mare. In realtà oggi tutti questi contorni da copertina, finiscono un po’ nel dimenticatoio.

Questo succede perchè le temperature sono così alte, soprattutto in certe regioni italiane, che diventa quasi impossibile resistere. Anche solo fare la spesa o andare al lavoro si trasforma in un incubo, con quella voglia di restare nei centri commerciali, soltanto per usufruire della loro aria condizionata.

Una volta poi si faceva molta distinzione tra nord e sud, soprattutto per quanto riguardava le temperature viste sul termometro. Da diversi anni a questa parte però, l’afa e quel calore opprimenti si registra un po’ ovunque, con mesi interi dove non si vede scendere neanche un po’ di pioggia.

Per questo motivo, secondo l’elenco stilato, in queste 10 città italiane, pare essere quasi impossibile vivere per il caldo record, motivo per cui molti decidono di spostarsi. Ecco di quali parliamo.

Il clima nel nostro paese è cambiato

Non bisogna essere un esperto in meteorologia per capire che il clima in Italia è cambiato, la distinzione netta tra le stagioni pare non esistere più. Così, per capire meglio tutto questo cambiamento, Il Sole 24 Ore ha voluto fare una sorta di indagine, creando una classifica delle città italiane in base ai 15 indicatori legati al tempo.

Da qui il suo “Indice del clima”, con i dati registrati da 3bmeteo e Meteosolutions, i quali hanno analizzato gli indicatori per diverso tempo. Sono molteplici i valori da tenere in considerazione per capire in quali città è possibile vivere meglio o peggio in base al clima. Non viene analizzata soltanto la temperatura raggiunta, ma anche i giorni di pioggia, vento, notti bollenti e così via durante tutto l’anno.

Le 10 città italiane dove c’è il caldo da record

Ecco quali sono le 10 città italiane dove i cittadini pare che fuggano per via di quel caldo da record che caratterizza le loro estati. Secondo quanto riportato da energycue.it, dopo aver analizzato i dati riportati da Il Sole 24 Ore, in base al loro “Indice del clima”, le 10 città dove si vivrebbe peggio in base ai problemi legati al clima sono state: “Barletta-Andria-Trani (733,2) e Pescara (732). Seguono Livorno, Enna, Ancona… poi Trieste, Chieti, Catanzaro e Pesaro”.

Qui le giornate sono molto roventi, le notti tropicali e le piogge sempre più irregolari, detto ciò, cosa ne pensate di questa classifica?