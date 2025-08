Il BORGO più SPETTACOLARE della Toscana non è a Firenze | Qui è passata la storia d’Italia

Oltre a Firenze, in Toscana c’è anche un altro borgo che vi lascerà senza fiato, dove potrete ammirare tutta la storia italiana.

Le ferie estive finalmente sono arrivate e dalle previsioni rilasciate, ogni week end ci saranno italiani che partiranno all’insegna del loro periodo di relax. Generalmente questo via vai, dovrebbe cessare entro la prima settimana di settembre, quando un po’ tutti torneranno alla solita routine.

Chi tornerà a scuola, chi a lavoro e così via. Ma per il momento, non ci pensiamo e godiamoci questa estate all’insegna del divertimento. I numeri analizzati riferiscono che saranno molti gli italiani che partiranno quest’anno, ma saranno molti anche coloro che resteranno a casa.

Purtroppo i rincari che ci hanno avvolto completamente in ogni settore, impediscono a molti di godersi anche solo una settimana al mare, visti anche i prezzi in crescita di ombrellone e lettini. Tra coloro che partiranno invece, molti si sono affidati agli ultimi last minute per cercare di risparmiare.

Se la vostra destinazione quest’anno ricade nella bellissima Toscana, ovvio che lo sapete, avrete soltanto l’imbarazzo della scelta, in quanto saranno molteplici le cose da vedere. Così, se volete un’idea, sappiate che oltre la bellissima Firenze, c’è anche un altro borgo che vi lascerà senza fiato.

Una giornata a Firenze

Prima di recarvi in questo borgo di cui vi parleremo a breve, se avete tempo, non potete assolutamente tornare a casa senza aver vistato Firenze, una città dove storia e arte si fondono alla perfezione. La culla del Rinascimento è una tappa imperdibile e in un giorno riuscirete a visitare diversi punti importanti. Da sempre una città elegante e ricca di cultura in generale, vi farà sentire elettrizzati sapendo di camminare dove in passato sono passati grandi artisti quali: Dante, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo e così via.

Detto ciò, in un giorno, avrete tutto il tempo di visitare il centro storico, iniziando dalla Chiesa di Santa Maria Novella, passando per il quartiere di San Lorenzo, dove respirerete quella Firenze dei Medici di cui molti hanno narrato. In seguito dovrete ammirare la bellezza del museo a cielo aperto per eccellenza, cioè il complesso rinascimentale che potrete trovare a Piazza del Duomo, passando poi per Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio dove ammirare la Fontana di Nettuno e la copia del David di Michelangelo. Ovviamente in questo tour non potrà mancare una tappa alla Galleria degli Uffizi, al Ponte Vecchio e al Quartiere di Santa Croce.

Un borgo imperdibile da vedere in Toscana

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, dopo aver ammirato Firenze in tutto il suo splendore, dovrete raggiungere un altro borgo della Toscana, considerato molto suggestivo, parliamo di Anghiari, un borgo medievale in provincia di Arezzo, dalle mille meraviglie. Come riportano da viaggieritratti.it, in questo borgo saranno diverse le mete gettonate da vedere, passiamo dal Belvedere sulla piana di Anghiari, da dove potrete ammirare la città dall’alto.

In seguito dovrete spostarvi al Borghetto, una testimonianza tangibile del passaggio del Rinascimento, per poi lasciarvi ammaliare dalla bellezza della Badia di San Bartolomeo, l’edificio religioso più antico, la cui costruzione risale al XIV secolo. Oltre a questo, ci sono ancora altri luoghi da visitare, recatevi sul sito indicato e troverete un itinerario preciso con luoghi da visitare e tante curiosità.