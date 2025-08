Sigarette, ARRIVA LA MAZZATA | Da oggi ogni pacchetto costerà un matrimonio al Sud, da domani il massacro

Come mai si parla di una “mazzata” per chi vorrà comprare un pacchetto di sigarette? Ecco di quanto aumenterà.

Ognuno è libero di fare quello che vuole della sua vita, lo sappiamo benissimo, ma ovviamente queste decisioni non dovrebbero danneggiare gli altri. Così come queste scelte devono essere sempre legali.

Prendete per esempio chi ama mangiare i dolci in grossa quantità, a ogni boccone è sempre più consapevole del fatto che si potrebbe avvicinare sempre più a malattie gravi come diabete e infarto. In tutto questo però nessuno infrange la legge.

Chi si droga per esempio, non solo va contro le normative italiane, ma mette in pericolo la sua vita e quella delle altre persone, visto che le persone sotto effetto di stupefacenti, non sempre reagiscono in maniera razionale, soprattutto alla guida.

Il discorso delle sigarette invece è differente, ma sempre complesso, per questo motivo non tutti prenderanno con gioia questo aumento.

Il pericolo del fumare

La discussa abitudine del fumo viene portata avanti molti cittadini, i quali fanno fatica a lasciare la sigaretta nel pacchetto. Oggi giorno ce ne sono di molteplici versioni, in quanto si passa dalla sigaretta canonica di tabacco, a quelle elettroniche, a quelle da arrotolare e così via.

Il problema del fumare è quello che potrebbe generare malattie anche mortali per chi fuma, ma anche per chi è costretto a respirare in maniera passiva il fumo, così come il danno ambientale per il fumo sprigionato nell’aria e per quei mozziconi di sigarette che spesso e volentieri vengono gettati per terra, nonostante le multe attivate a livello regionale e nazionale. Per questo motivo non stupisce il fatto che per disincentivare questa pericolosa abitudine, quei rincari potrebbero non fare molto piacere.

Gli aumenti per le sigarette

Premettendo che a prescindere dei rischi attivi, ognuno è liberissimo, almeno per ora, di fumare le sigarette, sappiate che potreste ricevere un freno per via di quegli aumenti che stanno dividendo l’opinione pubblica. Come possiamo leggere da financecue.it, la Commissione Europea avrebbe presentato una proposta per riequilibrare il bilancio 2028-2035, introducendo così un piano più severo a livello di tassazione per il tabacco e i prodotti alternativi. Questa manovra avrebbe il compito di aumentare le risorse dell’Unione e anche di scoraggiare i cittadini a consumare le sostanze che sono considerate nocive per la salute.

Questi aumenti delle alte accise presenti nella bozza della Commissione parlano di un +139% per le sigarette tradizionali, un +258% per il tabacco da arrotolare, un +1.090% per sigari e sigarilli e così via. Questa proposta per non parlare della “carbon tax”, cioè una tassa sui rifiuti elettronici, sta accendendo il dibattito non soltanto tra i cittadini ma anche tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Per sapere come andrà a finire non ci resta che attendere le prossime manovre.