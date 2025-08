Lavoro? MAI PIÙ | Poste Italiane lancia il colpo del secolo: ti pagano per testare i divani

Cosa vuol dire che Poste Italiane ti paga per testare il tuo divano di casa? Facciamo chiarezza.

Poste Italiane è un’istituzione in Italia per quanto riguarda il settore postale e non solo visto che ai loro sportelli è possibile svolgere parecchie mansioni: si passa dal semplice pagamento della bolletta, all’inoltro di una raccomandata, arrivando poi a investimenti, fondi, buoni e così via.

Il gruppo esiste ormai da decenni, motivo per cui i cittadini nutrono una grande fiducia verso di loro e verso i loro prodotti, così come ai loro conti postali o alla Postepay Evolution.

I loro buoni fruttiferi postali poi non passeranno mai di moda, infatti la richiesta è sempre molto alta, sfruttando anche uno dei vari pacchetti che mettono in campo, passando da quelli che devono restare vincolati meno anni a quelli decennali o più.

In tutto questo, molti si sono chiesti come mai grazie a Poste Italiane si può anche smettere di lavorare, testando il proprio divano di casa? Facciamo chiarezza in merito.

Un aiuto concreto per i giovani

Prima di proseguire con la sfera degli adulti, volevamo soffermarci un attimo sull’aiuto concreto che i genitori possono dare ai loro figli, quando si affacciano per la prima volta alla vita adulta e indipendente. Che sia per proseguire gli studi, per comprare la prima auto, per pagare la patente o per trovare una casa in affitto, sappiate che esiste un Buono dedicato ai minorenni, come leggiamo da financecue.it, in base a quanto riportato da Finanza.com.

Ogni volta che qualcuno regala dei soldi ai vostri figli, anche durante per esempio il battesimo, la comunione o la cresima, anziché lasciare che quei soldi vengano spesi magari in giochi o acquisti superflui, fareste meglio a metterli da parte e investirli nel buono a loro dedicato, la cui rendita sarà del 5% alla scadenza, fissata al compimento dei 18 anni degli intestatari del buono. Badate bene che non tutte le proposte dureranno ancora per molto, motivo per cui fareste meglio ad aprirlo il prima possibile per riuscire a usufruire di tali aiuti.

Una rendita attivata da Poste Italiane

Come se non bastasse già il buono dedicato ai minori, sono moltissimi i prodotti attivi che Poste Italiane mette a disposizione dei propri clienti, come possiamo leggere da financecue.it. Tra questi, il Buono Ordinario che vi garantisce un rendimento fino al 3,50% in vent’anni, motivo per cui, chi ha investito un bel gruzzoletto in passato, semplicemente arrivati a una certa età, quando magari mancano pochi anni alla pensione, se non ce la fa più a lavorare, smette e si gode la rendita del proprio buono, seduti dal proprio divano.

Oltre a questi esistono anche altri buoni fruttiferi postali, come per esempio: il Buono 3×4, il Buono 100 e così via, ognuno dei quali presenta un tasso d’interesse differente. Informatevi online o direttamente allo sportello e scegliete la formula che più vi si addice.