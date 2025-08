Nota come la PICCOLA ATENE della Toscana, è il paradiso d’Italia | Ci scappi a Ferragosto e ci resti fino a Natale

La conoscono tutti come la piccola Atene della Toscana, un paradiso in terra tutto italiano, che vi farà venire voglia di non tornare più a casa.

Ogni regione italiana merita di essere visitata da cima a fondo, in quanto, sappiamo di essere di parte, ma l’Italia è uno degli stati più belli del mondo, dov’è possibile respirare cultura, storia e meraviglie a ogni angolo.

Per non parlare di quelle leccornie che caratterizzano la nostra cucina che vi faranno tornare a casa con diversi chili in più, ma in vacanza come si dice, lo sgarro è d’obbligo. Anche i turisti internazionali sanno benissimo di tutte le meraviglie italiane, per questo sono in molti che continuano a venire a visitarle.

Anche se purtroppo sono molti i fatti di cronaca che succedono nelle varie città, da furti, rapine, violenze e così via, che fanno passare spesso la bellezza del luogo purtroppo in secondo piano. Mettendo da parte tutto questo per un istante, anche perché sono molti gli Stati che vivono nella nostra stessa situazione, c’è un luogo che dovrete visitare quest’anno.

Cosa vedere ad Atene

Dopo aver visto Il mio grosso grasso matrimonio greco e 4 amiche e un paio di jeans, sono molti coloro che sognano di vedere la Grecia in tutto il suo splendore, in quanto i panorami mozzafiato e l’ospitalità che si riceve sono un ottimo motivo per fare subito il biglietto in agenzia di viaggio.

Atene poi è una meraviglia che non si può assolutamente non visitare almeno una volta nella vita, iniziando dall’Acropoli con il Partenone, il quartiere storico di Plaka, così come il Tempio di Zeus Olimpio, il Museo Archeologico Nazionale e così via. Insomma se volete respirare un po’ d’aria antica e sentirvi anche un po’ Xena, scrutando l’atmosfera degli Dei dell’Olimpo, fareste meglio a partire subito.

La piccola Atene della Toscana

Se per il momento non potete volare fino in Grecia, non disperate anche qui in Italia abbiamo la nostra piccola Atene e la trovate in Toscana. Parliamo di Pietrasanta, la città degli artisti e del marmo, il capoluogo della Versilia, con una piazza unica e una cattedrale che fa commuovere per quanto è imponente, come possiamo leggere da hotelstoryville.it. Poi con lo sfondo della Alpi Apiane, vi viene un fantastico scatto da cartolina, da mandare ad amici e parenti.

Come recitava Giosuè Carducci in merito a Pietrasanta: “E che paese all’intorno! che monti, che verde, che ombre, che fiumi, che ruscelli risonanti freschi di castagni e gli olivi fra il verde! Qui vorrei condurti, mia povera dolorosa: qui staresti un po’ bene da vero”. Grazie all’atmosfera che si respira e alle opere d’arte, vi sembrerà di essere in Grecia, con il suo “museo a cielo aperto”, che vi farà venire voglia di non tornare più a casa una volta arrivati.